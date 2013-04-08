На Комитете ПАЧЭС рассмотрят экологические вопросам
12:10, 08 апреля 2013Страна
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10-13 апреля в Ялте
С 10 по 13 апреля в Ялте будет проводиться 40-е заседание Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, на заседание прибудут около 40 участников, в том числе представители стран-членов Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, законодательной и исполнительной власти Украины.
Участники заседания обсудят вопросы развития сотрудничества в сфере поисково-спасательных работ на море среди стран-членов ЧЭС, а также ряд организационных вопросов.
ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.
Народное собрание Египта, Кнессет Государства Израиль, Народное собрание Словацкой Республики, Бундестаг ФРГ, парламент Франции и парламент Республики Беларусь имеют статус наблюдателей в ПАЧЭС.
В составе ассамблеи функционируют три специализированные комитета:
Комитет по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам (председатель - Гагик Минасян, Армения);
Комитет по правовым и политическим вопросам (председатель - Михаил Емельянов, Россия);
Комитет по вопросам культуры, образования и социальных вопросов (председатель - Жаля Алиева, Азербайджан).
Комитеты проводят периодические заседания в странах-членах ПАЧЭС в период между сессиями Генеральной ассамблеи и в координации с Международным секретариатом ПАЧЭС обеспечивают подготовку соответствующих решений ассамблеи.
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