Как правильно считать калории

Считать калории - одно из самых важных умений любой диетички. Ведь диета, основанная на подсчете и ограничении количества потребляемых калорий - единственный режим питания, одобренный диетологами. Более того, в отличие от разных «монодиет» и других волшебных методик, этот способ обоснован логически и научно.

Впрочем, многие девушки выбирают именно диеты вроде «есть одну гречку три дня» или «один грейпфрут утром, одно яйцо в обед, один капустный лист на ужин» именно потому, что с ними не нужно ничего считать, достаточно купить продукты из списка. От более эффективных и безопасных диет на основе подсчета калорий неопытные диетички отказываются из-за того, что «считать калории сложно». Tochka.net решила выяснить, как облегчить этот процесс.

Купи весы. И речь не о напольных весах, при помощи которых ты, наверное, уже давно контролируешь свой вес. Речь о кухонных весах, которые помогут тебе измерять вес еды. Без этого, даже зная калорийность продукта, будет сложно определить энергетическую ценность твоего приема пищи. Через какое-то время ты научишься определять вес и калорийность еды «на глаз», но на первых порах обойтись без весов будет сложно.

Определи калорийность любимых продуктов. Если ты каждое утро ешь овсянку, перекусывать любишь яблоком, а на ужин непременно выбираешь отварную курицу, то стоит посчитать количество калорий в твоей обычной порции каждого из любимых блюд и записать на видном месте - например, на холодильнике. Туда же можно отправить подсчеты по любимым вредностям - так перед глазами будет наглядное доказательство того, что лучше съесть большую тарелку зеленого салата, чем один маффин.

Зарегистрируйся на специальном сайте или скачай приложение для смартфона. Современным программам нужно сообщить вид продукта и вес, а они посчитают не только калории, но и количество полезных веществ, которые ты употребила за день. Более того - некоторые из них позволяют считать калории не по весу, а приблизительно. Например, указывать «1 банан» или «кружка молока». Некоторые ресурсы могут даже посчитать калорийность отдельных продуктов разных производителей. Достаточно указать только коммерческое название и количество упаковок/штук продукта.

Считай, когда готовишь. Думаешь, подсчитать калории в сложном импровизированном блюде, например выпечке с необычной начинкой, почти нереально? Наоборот, контролировать калории, когда готовишь сама, намного проще, чем в покупных продуктах. Просто взвешивай и записывай все ингредиенты перед тем, как отправить их в блюдо.

Не фанатей. В чашке чая 2 калории, в щепотке сахара - 5, в одной подушечке жвачки - около 3. Если эта информация уже давно тебе известна - остепенись, не нужно считать калории настолько скрупулезно.

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