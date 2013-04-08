В Украине затоплено 168 населенных пунктов

В Украине в результате осадков и снеготаяния отмечается подъем грунтовых вод и частичное затопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 168 населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, частично затоплено 124 территории в Киевской области, 16 - в Ивано-Франковской, 10 - в Хмельницкой, 8 - в Житомирской, по 3 во Львовской, Черниговской областях и г. Киеве, 2 - в Волынской и 1 населенный пункт в Винницкой области.

Кроме того, в результате поднятия уровня воды в р. Снов произошло частичное размывание земляной насыпи длиной 50 м грунтовой дороги до с. Малый Дырчин Городнянского района Черниговской области (26 домохозяйств, 29 жителей), что привело к нарушению транспортного сообщения с этим населенным пунктом.

Сообщение осуществляется при помощи лодок. Населенный пункт обеспечен продуктами питания, медикаментами и топливом, говорится в сообщении.

По информации Гидрометеорологического центра, 7 апреля отмечается дальнейшее затопление заводей и сельхозугодий в бассейнах рек Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской области, местами на левых притоках Днестра. Возможно достижение отметок начального затопления усадеб, домов и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Подволочисского района (Тернопольская область), Волочисского района (Хмельницкая область); Сокальского района (Львовская область); Заречненского, Сарненского, Ракитнянского районов (Ривненская область), Тисменицком районе (Ивано-Франковская область).

По данным ГСЧС, в течение для предоставления помощи населению по откачиванию воды на придомовых территориях привлекалось 332 спасателя и 115 единиц насосного оборудования. За сутки откачано 32 тыс. 391 куб. м воды (всего с 2 апреля откачано 199 тыс. 763 куб.м воды).