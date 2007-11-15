Какие витамины нужны коже в конце осени?

Осень — время страдания всего организма. Сказывается не только смена климата, нашествие вирусов, но и отсутствие витаминов. Первые сигналы авитаминоза подает кожа.

Витамин А

На что влияет: препятствует скоплению токсинов и испарению влаги, защищает кожу от внешней среды – пыли и УФ-излучения.

Как заподозрить нехватку: кожа начинает шелушиться, становится грубой, в пожилом возрасте может обвиснуть.

Что лучше скушать: хурму, тыква, морковь, яичный желток, рыбий жир, печень, щавель, салат. В продуктах витамин А содержится не в чистом виде, а в виде провитамина каротина, который затем, под действием ферментов и превращается в витамин А. Поэтому чтобы быстрее пополнить запасы этого витамина, употребляйте продукты, богаты им, вместе с жирами. Идеальным вариантом здесь могут стать салаты с подсолнечным или оливковым маслом.

Витамин В6

На что влияет: на жирность кожи, не давая сальным железам выделять излишнее количество сала. Способствует регенерации и восстановительным процессам в коже.

Как заподозрить нехватку: кожа начинает воспаляться, причем могут присутствовать как мелкие очаги воспаления в виде прыщиков, так и дерматит (шелушащееся покраснение).

Что лучше скушать: говядину, баранину, дрожжи, отруби, капусту, сою, орехи, фасоль, молоко, картофель, рис. В пищевых продуктах витамин В6 находится в виде пиридоксина. Для того, чтобы синтезироваться в чистый витамин ему необходимо время, поэтому не стоит ожидать мгновенного эффекта.

Витамин В2

На что влияет: на гладкость и упругость кожи

Как заподозрить нехватку: частые ячмень, герпес, фурункулы.

Что лучше скушать: свежий горошек, лук-порей, сыр, говядину, яблоки, миндаль, кисломолочные продукты. Всасывается и действует крайне медленно, поэтому для профилактики продукты, богаты рибофлавином, нужно принимать регулярно.

Витамин С

На что влияет: выводит токсины, разглаживает морщины и препятствует их появлению, придает эффект «сияющей кожи» лицу.

Как заподозрить нехватку: на коже появляются пигментные пятна, она выглядит уставшей.

Что лучше скушать: цитрусовые, кислую капусту, лук, свеклу. Во всех продуктах витамин С представлен в виде аскорбиновой кислоты, которая в организме превращается непосредственно в этот витамин. Желудочные ферменты быстро превращают аскорбинку в витамин, поэтому эффект можно наблюдать уже через несколько дней.

Витамин Н

На что влияет: оказывает противовоспалительное действие, не давая проявляться прыщикам, угрям, сыпи.

Как заподозрить нехватку: проявляется дерматит, сыпи, при острой нехватке возможна экзема, при легкой нехватке — серость кожи.

Что лучше скушать: орехи, молоко, печень, яичный желток, дрожжи, цветную капусту, бананы. Все вышеперечисленные продукты перерабатываются кишечными бактериями, способствуя быстрому всасыванию витамина Н в организм. А вот сырые яйца этому не способствуют, поэтому если данного витамина вам действительно не хватает, лучше есть вареные или жареные желтки.

Витамин Е

На что влияет: помогает чувствительной коже приспособиться к окружающей среде путем уплотнения жировой оболочки, отличный антиоксидант.

Как заподозрить нехватку: кожа становится дряблой и сухой.

Что лучше скушать: семечки подсолнуха, миндаль, арахис, оливковое масло, овсянку, лососину, бананы, орехи. Чтобы организм быстрее усвоил витамин Е, старайтесь употреблять эти продукты вместе с жирами (подсолнечное и оливковое масла, животные жиры).

Фолиевая кислота

На что влияет: на усвоение железа в организме, благодаря которому кожа выглядит румяной, светящейся и отсутствуют мешки под глазами.

Как заподозрить нехватку: бледность кожных покровов, "мешки", синяки.

Что лучше скушать: яблоки, картофель "в мундире", гречка, говядина, шпинат, устрицы, тыква, финики, грибы. Переваривается микроорганизмами кишечника достаточно быстро. Но при варении-кипячении продуктов, содержащих фолиевую кислоту, большая часть ее разрушается.

Витамин В5

На что влияет: на водный баланс кожи, на быструю регенерацию и заживление кожных покровов.

Как заподозрить нехватку: кожа мгновенно становится либо слишком сухой, либо излишне жирной. Плохо заживают мелкие прыщики, ранки, порезы.

Что лучше скушать: яйца, отруби, орехи, картофель, икру, дрожжи, фундук.

Витамин РР

На что влияет: помогает коже дышать, снабжая ее кислородом.

Как заподозрить нехватку: практически невозможно без специальных лабораторных анализов.

Что лучше скушать: морепродукты, сухофрукты, орехи, говядину, баранину, молоко, свинину, кукурузную муку. Переваривается желудочными ферментами и сразу впитывается в организм. Но вот результат вы получите не сразу — для того, чтобы улучшить дыхание кожи понадобится пару недель.

Возьмите на заметку

Каждый из этих витаминов можно купить в аптеке в лекарственной форме, но принимать их нужно только посоветовавшись с доктором. Такие препараты содержат достаточно большие дозы витаминов, предназначенные для лечения или коррекции определенных заболеваний, патологий, явлений. В натуральной пище они представлены по минимуму, а вот в химических соединениях — в "конских" дозах, которые могут навредить без совета специалиста.

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