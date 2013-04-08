Что делать, если выпадают волосы

Волосы - украшение любой женщины, поэтому, конечно, нам хочется, чтобы они, независимо от длинны, были густыми, здоровыми и ухоженными. В норме в день у женщины выпадает 100 волосинок. Но если вы видите, что на расческе их гораздо больше, а также замечаете волосы в ванной и на полу - пора начинать "лечить" ваши волосы!

Сейчас в продаже есть множество средств против выпадения волос, но мы предлагаем отложить "химию" хотя бы на время и обратиться вначале к народным средствам, которые рекомендует известный российский врач-трихолог и специалист в области народной медицины Арсений Попов (Институт народной медицины, г. Москва):

- 2 раза в неделю мойте голову отваром из цветков календулы и корня лопуха: на 1 л воды - 10 г календулы и 20 г лопуха. Для большей эффективности можно добавить в отвар 15 г шишек хмеля.

- Втирайте в кожу головы луковый сок с коньяком и отваром корней репейника: на одну часть коньяка - 4 части лукового сока и 6 частей отвара корней репейника.

- Экстракты крапивы, лесного ореха, хмеля и чистотела в одинаковых пропорциях, развести смесью масел: репейного (10 г), розового (10 г), облепихового (10), эвкалиптового (10 г), также 5 г цветочной пыльцы.

- 2-3 раза в неделю на ночь втирайте в кожу головы настойку красного перца - она очень хорошо стимулирует приток крови: 1 часть перца залить 10 частями 70-градусного спирта, настоять 6-7 дней и процедить. Затем настойку развести в 10 частях кипяченой воды.

- Смешайте 1 яйцо, 2 столовые ложки касторового масла, 1 чайную ложку яблочного уксуса и 1 чайную ложку глицерина. Непрерывно взбивая смесь, вотрите ее в корни волос. Закройте голову теплым махровым полотенцем, подержите некоторое время над паром и смойте.

- 1-2 раза в неделю втирайте в кожу головы маску из алоэ: нижние и средние листья алоэ срезают, промывают кипяченой водой, просушивают, заворачивают в бумагу и помещают в холодильник на 12 суток. Затем здоровые листья (почерневшие выбрасывают) измельчают, сок выжимают через марлю.

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