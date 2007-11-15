Впервые в Украине создадут «Диабетическую стопу»

В Харькове будет создано отделение «Диабетическая стопа» для лечения стоп диабетиков.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации заместителя Харьковского городского председателя - директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМЫ, отделение «Диабетическая стопа», которое будет отвечать самым современным требованиям, планируется создать на базе городской клинической больницы №2.

И.ШУРМА отметил, что в 2008 году городской бюджет выделяет 1,5 млн. грн. на обустройство этого отделения. По его словам, до сих пор в Украине не существовало ничего подобного.

Согласно информации главного эндокринолога Харькова Людмилы ВЕДЯЕВОЙ, стационарное отделение, которое рассчитано на 20 коек, будет находиться на первом этаже клинической больницы №2, поскольку людям с таким диагнозом трудно передвигаться. «На выделенные городом средства планируем отремонтировать помещение. Палаты будут рассчитаны на два человека. Все условия в отделении будут отвечать тяжести состояния больных», - отметила Л.ВЕДЯЕВА.

***Диабетическая стопа - это чаще всего из-за хронических осложнений сахарного диабета. Ступни диабетиков становятся менее чувствительными. Любое незначительное ранение может привести к появлению язв. Они на фоне диабета развиваются очень быстро и приводят к гангрене, а в дальнейшем и к ампутации. Лечение болезни занимает очень длительное время.