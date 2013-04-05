Опровергают заявления о нефинансировании программ по ВИЧ

Государственная служба Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям (Госслужба соцзаболеваний) опровергает заявление представителей общественных организаций относительно полного отсутствия государственного финансирования программ, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, подтверждением государственного финансирования профилактических программ являются результаты выполнения Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2009-2013 года.

В Госслужбе утверждают, что за последние пять лет государству удалось не только существенно увеличить уровень финансирования лечения ВИЧ-инфицированных пациентов (92% из них получает лечение за государственные средства), но и обеспечить соответствующую поддержку ряда программ по профилактике. Так, на сегодняшний день государство полностью обеспечивает консультирование и тестирование на ВИЧ представителей групп повышенного риска, тестирование донорской крови, отметили в Госслужбе соцзаболеваний.

За государственные средства осуществляется постконтактная профилактика и профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку. По данным региональных центров профилактики и борьбы со СПИДом, количество учреждений здравоохранения, на базе которых, в соответствии с приказами управлений здравоохранения областных государственных администраций, предоставляются услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию, составляет 761 учреждение: 49 учреждений сети региональных и городских центров СПИДа и 712 других учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Ежегодно в Украине тест на ВИЧ проходят более 3 млн человек, проинформировали в ведомстве.

Показательным в вопросе распределения ресурсов, направленных на преодоление эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа, является Отчет о результатах исследования по оценке национальных расходов на противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине в 2009-2010 годах, заявляют в Госслужбе. Исследование проводилось во исполнение решения Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу (от 29 марта 2011 года) с соблюдением международных методологических подходов NASA.

Согласно результатам исследования, в 2009 году государственный и местные бюджеты обеспечили более половины общей суммы расходов на профилактические мероприятия, причем доля местных бюджетов (31,1%) превышает долю госбюджета (22,2%) и приближается к вкладу Глобального фонда (35,9%). Подавляющую часть мероприятий по лечению также финансово обеспечили государственный и местные бюджеты.

В ведомстве подчеркнули, что доля профилактических мероприятий в структуре финансового обеспечения ответа на эпидемию составляет менее трети. Лечебные мероприятия остаются самым дорогим направлением осуществления мероприятий в сфере противодействия ВИЧ-инфекции.

Распространение в СМИ искаженной и недостоверной информации относительно выполнения программ противодействия ВИЧ/СПИДу подрывают авторитет населения к власти, порождают недоверие к системе здравоохранения, считают в ведомстве.

Поэтому Госслужба Украины соцзаболеваний призывает к объективному и партнерскому подходу в работе, оперируя полным спектром данных.