Больше всего детей рождается в Ривненской области, меньше всего – в Черниговской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов во время расширенного заседания коллегии Минздрава "Об итогах деятельности в 2012 году, задачи и перспективы развития сферы здравоохранения".

«Максимальный уровень рождаемости был в Ривненской области - 15,9 на 1000 жителей. В пятерке лидеров Закарпатская (15,1), Волынская (14,8), Черновицкая (12,8) и Одесская (12,7) области. Самый низкий уровень рождаемости зарегистрирован в Черниговской области - 9,4 на 1000 жителей. Среди аутсайдеров также Луганская - 9,6, Сумская - 9,7 и Донецкая области - 9,8», - сообщил А.Толстанов.

По словам заместителя министра, в 2012 году в Украине родилось на 18 тысяч детей больше, чем в 2011 году, следовательно «итоговая рождаемость составила 520,7 тыс., а коэффициент рождаемости вырос с 11,0 до 11,4 на 1000 жителей».

А.Толстанов отметил, что продолжается реформирование системы здравоохранения матерей и детей путем регионализации акушерской помощи и создания сети перинатальных центров ІІ и ІІІ уровня.

«В течение 2012 года открыто 7 перинатальных центров ІІІ уровня в Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской областях, в Автономной Республике Крым. В ближайшее время заработают на полную мощность перинатальные центры в Ривненской, Луганской, Запорожской и Хмельницкой областях. В 2013 году будут открыты перинатальные центры и Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Херсонской областях и Киеве», - сообщил А.Толстанов.

Он также сообщил, что на финансирование Национального проекта по созданию сети перинатальных центров ІІІ уровня в 2012 году выделено 379,6 млн. грн, что почти втрое больше, чем в 2011 году.

«Важной составляющей является поддержка реализации проектов за счет средств местных бюджетов, которые покрывают от 20% до 30% от их общей стоимости. Успешная реализация Национального проекта "Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства" и в будущем позволит улучшить качество и доступность высококвалифицированной перинатальной помощи и показатели материнской и детской заболеваемости», - отметил заместитель министра.