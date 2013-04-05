В Украине уменьшилась младенческая смертность

В Украине снизились показатели младенческой и материнской смертности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов во время расширенного заседания коллегии Минздрава "Об итогах деятельности в 2012 году, задачи и перспективы развития сферы здравоохранения".

По его словам, в течение прошлого года достигнуты позитивные изменения в основных медико-демографических показателях.

Ссылаясь на данные оперативного мониторинга, А.Толстанов проинформировал, что показатель материнской смертности за 2012 год в 1,3 раза меньше уровня 2011 года и в 1,9 раза - уровня 2010 года, а показатель младенческой смертности в 2012 году по сравнению с 2011 годом снижен на 15%.

«В течение последних лет структура смертности детей до года не меняется: больше половины случаев составляет состояния, возникающие в перинатальном периоде. В структуре причин материнской смертности в течение многих лет на первом месте (более 50%) - экстрагенитальная патология и акушерские кровотечения. Более 60% случаев материнских смертей связаны с сугубо акушерскими причинами (акушерские кровотечения, сепсис, акушерская эмболия). В то же время процент случаев смертей женщин от причин, связанных с осложнениями в результате тяжелой экстрагенитальной патологии, снизился на 9%, однако почти вдвое возросло количество септических осложнений (с 10,8 до 23,1%), что требует анализа и принятия соответствующих мер», - отметил А.Толстанов.