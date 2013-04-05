Реформы в медицине не предусматривают закрытия больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва на брифинге в Национальном медицинском университете им. Богомольца, где проходит расширенное заседание коллегии Минздрава "Об итогах деятельности в 2012 году, задачи и перспективы развития сферы здравоохранения".

По убеждению министра, больницы с минимальным количеством койко-мест являются не медицинским, а, вероятнее, социальным заведением.

«Нас критикуют за закрытие и приводят примеры в практической деятельности на местах. Считаю, что больницы, которые насчитывают 10-15 больничных коек, сегодня не являются больницами в современном понимании. Это - заведения для социальной поддержки, социального содержания людей... Граждане, которые привыкли, чтобы у них была больница с койками дневного пребывания, боятся, что они не будут иметь возможности прийти зимой полежать, отдохнуть, поскольку это люди преклонных лет и они привыкли традиционно годами так в больнице поддерживать свое здоровье. Можно лежать на кровати и дома. Если нет оборудования и нет квалифицированного медика, который обслуживает эту койку, это бесперспективно», - считает Р.Богатырёва.

По словам министра, именно перестройка первичного звена позволит пациентам «иметь семейного врача в качестве советчика, в качестве медицинского профессионального представителя, и именно от него получать помощь».

«Например, мы закрываем и маломощные роддома, в частности, на 10 коек, где одни роды в 20 дней. Какая может быть квалификация у врачей, которые там работают? Безусловно, она низкая, поскольку люди не практикуют ежедневно. Где материнские и детские потери? Именно в таких отделениях. Когда начинаешь объяснять это людям, они понимают», - сказала Р.Богатырёва.