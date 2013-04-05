Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине, кроме Крыма, Приазовья и восточных областей, ожидаются дожди, на западе местами с мокрым снегом.

Ночью в Карпатском регионе сильный мокрый снег и дождь, утром и днем в большинстве северных и центральных областей местами сильный дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных областях на дорогах местами гололедица; ночью и утром на юге и востоке в отдельных районах туман. Ветер восточный с переходом в северо-западный (на юге и востоке преимущественно юго-западный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, в Крыму до 22°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на западе местами 0-2° мороза, днем 4-9° тепла, в центральных областях до 12°.

В Киеве области в субботу - дождь, утром и днем местами сильный. Ветер восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.