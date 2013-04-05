В Украине 82% детей-сирот воспитываются в семьях

В Украине на сегодняшний день 82% детей-сирот воспитываются в семьях.

Об этом шла речь во время встреч уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко в США с представителями неправительственных организаций, работающих в интересах детей, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Ю.Павленко провел встречу с представителями Организации семей - усыновителей детей из Украины и России (Family Russian Ukrainian Adoption). Цель организации - помогать детям-сиротам из Украины и других стран Восточной Европы найти новые семьи, адаптироваться в американском обществе, привыкнуть к новой культуре и традициям. Кроме того, организация способствует гражданам США в усыновлении детей.

Ю.Павленко также встретился с представителями неправительственной организации «Национальный совет по усыновлению». Главным направлением ее деятельности является содействие в усыновлении детей, устраивании их в приемные семьи. Организация активно принимает участие в наработке законодательных норм, направленных на защиту прав детей, заботу о детях-сиротах, детях с особыми потребностями.

Уполномоченный Президента проинформировал представителей неправительственных организаций о реализации в Украине права детей-сирот на воспитание в семье.

Стороны обсудили опыт работы организаций по защите прав детей, а также особенности адаптации усыновленных из Украины детей в американских семьях. Отдельное внимание уделили вопросам межгосударственного усыновления.

Также Ю.Павленко провел встречу с директором украинского национального информационного центра Вашингтонского отделения Украинского Конгрессового комитета Америки Михаилом Савкив. Во время встречи речь шла о возможности объединения усилий и партнерства по вопросам защиты прав детей - граждан Украины, которых усыновили американские семьи, предоставление помощи в адаптации детям.

Отдельно была подчеркнута важность сотрудничества организации с консульскими учреждениями Украины в США, в частности в вопросах информирования об украинских детях, усыновленных гражданами США.