У каждого третьего украинца – гипертония.

Об этом в интервью УНИАН сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Статистика данного заболевания среди украинцев показывает насколько критична ситуация. Вдумайтесь, каждому третьему жителю нашей страны поставлен диагноз гипертония. Печальны последствия - мы занимаем первое место в Европе по смертельным осложнениям, связанным с артериальной гипертензии. На сегодня данное заболевание стало глобальной проблемой для здоровья нации - ежегодно данную болезнь выявляют у миллиона наших сограждан, ею страдает более 12 миллионов граждан Украины», - отметила Т.Бахтеева.

По ее словам, ежегодно в Украине регистрируются более 50 тысяч человек с инфарктами, около 112 тысяч переносят мозговой инсульт и более 9 миллионов человек болеют ишемической болезнью сердца.

«В этом году Всемирный день здоровья, который отмечается каждый год 7 апреля, посвящен борьбе с гипертонией и проходит под лозунгом «Следите за своим кровяным давлением. Сократите риск инфаркта и инсульта». Для Украины проблема распространения гипертонии очень актуальна - это одно из самых распространенных заболеваний в нашей стране. К сожалению, гипертония не обходит и детей. В Украине зарегистрировано более 4 тысяч детей в возрасте от рождения до 17 лет с гипертонической болезнью. Только за последний год медики выявили гипертоническую болезнь у 1375 детей. Болезнь перешла в наступление, вышла в ранг массовой», - сказала Т.Бахтеева, подчеркнув, что сегодня смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в структуре общей смертности в нашей стране составляет около 66%, в среднем 500 тыс. человек в год - это один из самых высоких показателей в мире.

«Как и любая хроническая болезнь, гипертония излечима только при условии постоянной и четкой терапии, а также при условии осознанного изменения больными своего образа жизни. Только сочетание этих двух факторов позволит поддерживать оптимальное артериальное давление и сохранять хорошее самочувствие и работоспособность долгие годы», - подчеркнула Татьяна Бахтеева.