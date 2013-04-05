Еда, которая сжигает жир

Диетологи дали советы по питанию тем, кто хочет всегда чувствовать себя здоровым и красивым.

ЗЕЛЕНЬ

Она богата витаминами и микроэлементами, которые ускоряют обмен веществ. А еще в них много клетчатки, которая заставляет ЖКТ работать быстрее. Излишки жира выводятся активнее, улучшается микрофлора кишечника и всего, что с ним связано. Кроме того, клетчатка помогает выводить токсины, которые очень любят прятаться в жировой ткани.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Он богат катехинами — мощными антиоксидантами, которые не дают жирам получить у нас постоянную прописку. Только помните, что в нем кроме катехинов есть еще и кофеин, который ухудшает периферическое кровообращение, что вызывает целлюлит. Поэтому пусть зеленого чая будет четверть от того жидкого, что вы выпиваете за день — все остальное оставьте чистой воде.

БОБОВЫЕ

Во-первых, там есть белок. Во-вторых, клетчатка. В-третьих, фермент фазеоламин, который мешает усвоению углеводов и превращению их во вражеские складки.

ЯГОДЫ

Точнее — ягоды сочных темных цветов (черника, вишня). В них много биофлавоноидов, которые укрепляют сосудистые стенки и не дают холестерину проникать в них.

КАПУСТА

Кроме клетчатки, все крестоцветные содержат органическую тартроновую кислоту. Ее миссия — не давать углеводам превращаться в жир. Эта кислота есть во всех видах капусты. Только старайтесь есть ее в сыром виде — термообработка тартроновую кислоту разрушает.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Белок, которым они богаты, — самая трудноперевариваемая часть еды. Чтобы справиться с ними, тратится много калорий. Но важно, чтобы белок был нежирным — вместо сладких творожков или топленого молока добавьте в меню домашний йогурт, творог или кефир. С этим так же прекрасно справятся вареные мясо и яйца.

УЗВАР

В нем много калия, который не дает застаиваться жидкости и повышает эффективность физических тренировок.

КОРЕНЬ ИМБИРЯ

Жгучие вещества в нем заставляют кровь бежать быстрее, а желудок — работать активнее. Все это дает в сумме шустрый обмен веществ. То же самое можно сказать и о горчице с хреном (в нем, кстати, тоже есть тартроновая кислота).

ОВСЯНКА И ЦЕЛЬНЫЕ ЗЛАКИ

Они — это клетчатка + сложные углеводы: они ускоряют метаболизм. А еще — магний, который помогает снизить уровень стресса, который мы испытываем при каких-то пищевых ограничениях.

СПЕЦИИ

В них есть такое вещество, как капсаицин — он улучшает микроциркуляцию крови, что ускоряет обмен веществ на клеточном уровне. Но специи раздражают слизистую, так что гастритникам с ними надо поосторожнее.

КРАСНОЕ ВИНО

В нем есть такие чудные вещества, как антоцианы. Они выводят лишний холестерин из организма и укрепляют стенки сосудов.

ОГУРЦЫ

В них не только очень мало калорий, но и витаминов и минеральных веществ. Зато в них много воды, которая не дает застаиваться солям и обеспечивает клеткам активную работу.

ГРЕЙПФРУТ

В нем есть энзимы, которые помогают печени переваривать жирные продукты и выводить все ненужное из нашего тела. Кроме того, там есть клетчатка. Такими же чудо-свойствами может похвастать и сельдерей.

ЖИРНАЯ РЫБА И ОРЕХИ

К некоторым жирным продуктам - льняных семечках и масле, кунжуте (особенно черном) и масле из него, масле расторопши, жирной морской рыбе, авокадо, сырых орехах (особенно грецких, миндале и фундуке) - жировые клетки очень чувствительны. Все они содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые сильно уменьшают в размерах жировые клетки и выводят лишний холестерин.

ЯБЛОКИ

В них — уже надоевшая вам клетчатка. Но не только — еще и пектины, которые всасывают в себя холестерин, соли тяжелых металлов, токсины и выводят их сами знаете как. Те же свойства есть у груш.

segodnya.ua