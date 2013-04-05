Почему нельзя кипятить воду дважды

Вода - источник жизни, она составляет 80 процентов всего организма (у детей — 90%), поэтому к ее качеству должны применяться самые строгие требования.

К несчастью, та вода, которую мы получаем в наши дома через водопровод, имеет не только свои полезные свойства, но и некоторые элементы хлора, разные тяжелые соединения и злокачественные смеси, с которыми даже современные фильтры не всегда могут справиться. Да и подземные родниковые воды, как считают специалисты, в наших условиях загрязнения почв не дают гарантии той кристальной чистоты, которой они славились.

Одним из ключевых методов обеззараживания и улучшения качества употребляемой воды было и остается ее кипячение, при котором убиваются множество бактерий, понижается количество хлора, вода стает мягкой. Но…. Многочисленные исследования кипяченой воды показывают, что тяжелые металлы не пропадают при таком методе обработки воды, а некоторые частички хлора могут вступить в контакт с другими элементами и превратиться в достаточно вредные вещества.

Если же одну и ту же воду прокипятить несколько раз, что часто практикуют особенно в офисах и на предприятиях в обед, то количество этих опасных для организма соединений возрастает, а доля полезных соединений кислорода уменьшится до минимума. Другими словами, вода из «живой» и полезной (даже относительно) может стать «мертвой» и вредной.

econet.ua