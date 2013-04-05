Как успокоить нервы - несколько действенных способов.

Как успокоить нервы мгновенно

Наверняка вам известен самый простой, волшебный и действенный способ - посчитать до десяти. Стресс если и не снимет, как рукой, то, во всяком случае, уменьшится вдвое.

Не менее популярен способ концентрации внимания на дыхании. Дышите медленно. И даже мысленно помогите себе словами: "Вдох - выдох - расслабление".

Как успокоить нервы с помощью свежего воздуха

Представьте себе, что даже 10-минутной прогулки по свежему воздуху желательно вдали от людей и цивилизации будет достаточно, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Негативную энергию, накопившуюся в вас, можно безболезненно передать дереву, прикоснувшись к нему руками, постояв возле него минут пять и "рассказав" ему о тревожащей вас проблеме. Включите краткие прогулки (а лучше - пробежки) по свежему воздуху в список своих ежедневных дел, и ваша нервная система скажет вам "спасибо". Кстати также хорош умеренный физический труд на воздухе - после него и спится приятнее.

Как успокоить нервы с помощью музыки

Музыка обогащает и продлевает жизнь. И даже не обязательно релаксационная или классическая. Если вам нравится конкретный коллектив или исполнитель - он тоже поможет справиться со стрессом.

Как успокоить нервы разговором

Поговорите с другом, ведь на то он и друг, чтобы помочь в трудную минуту. Поделитесь с ним своими страданиями, прислушайтесь к его совету.

Если такого нет, подойдете даже вы сами - "приятно поговорить с умным человеком". Ваш собственный дневник станет достойным собеседником, принимая ваши мысли в письменном виде и помогая их структурировать и раскладывать по полочкам.

Кстати иногда поговорить можно и с совершенно незнакомым, случайным человеком, главное - выговориться во время стресса. Ведь хорошо известен эффект от такой "терапии" как случайный попутчик, с которым вы ни до, ни после больше не увидитесь.

Уважайте и любите себя. Помните, окружающие будут относиться к вам так, как вы сами к себе относитесь. Не нужно упрекать и ругать самого себя - это только усугубит ваше напряжение.

Как успокоить нервы с помощью отдыха

Вам известна такая истина: утро вечера мудренее? Обязательно поспите. Отдых очень важен для организма не только в физическом, но и в моральном плане. Усталость скорее приводит к раздражительности и нервозности, чем отдых. А утром решение проблемы само может прийти к вам.

Избегайте чрезмерной нагрузки. Научитесь балансировать между работой и отдыхом. Нехватка личного времени приводит к стрессам и депрессиям.

Как успокоить нервы кардинально

Попейте традиционную настойку валерианы - это старое испытанное средство. Или заварите другие успокаивающие травы: корень дягиля, ромашку, зверобой, мяту перечную, лаванду. Но не злоупотребляйте лекарственными средствами. Примите ванну с расслабляющими аромамаслами.

Как успокоить нервы с чувством юмора

Клин клином вышибают. Если нервы расшатаны негативными событиями, попробуйте настроиться на позитив и хорошее настроение. Смейтесь, даже если вам не до смеха. Посмотрите юмористическую передачу, комедию, концерт. Возможно, герои, смешно решающие свои комедийные проблемы, натолкнут вас на решение и избавление от ваших, таких "некиношных" реальных проблем, помогут найти выход из сложившейся ситуации и, наконец, успокоить нервы.

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