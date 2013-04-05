10 продуктов для интеллекта

1.Лосось. Жирная морская рыба содержит полезную для мозговой функции жирную кислоту омега-3, употребление которой улучшает когнитивную функцию мозга.

2.Яйца. Желтки содержат холин, элемент улучшающий память.

3.Арахисовое масло. Арахис - источник витамина Е, антиоксиданта, защищающего нервные мембраны в мозгу.

4.Цельное зерно. Человеческий мозг для нормального функционирования требует определенное количество глюкозы. Цельное зерно содержит и глюкозу и клетчатку (регулирующую сколько глюкозы поступает в кровь), а также витамины группы Б, питающие нервную систему.

5.Овсянка. Овес - это лучший завтрак для ребенка, потому что содержит витамин Е, Б, калий и цинк. Эти элементы и витамины помогут вашим детям полностью реализовать свой интеллектуальный потенциал.

6.Ягоды. Клубника, черника, вишни, малина, ежевика и пр. содержат антиоксиданты, предотвращающие раковые заболевания. Исследования показали, что в частности клубника и черника улучшают память, а семена в малине, клубнике, ежевике и землянике богаты омегой-3.

7.Бобовые. Очень полезна фасоль, горох, нут (бараний горох) и чечевица, благодаря содержанию протеина и так называемых сложных углеводов (которые незначительно повышают уровень сахара в крови) и клетчатки, плюс витаминов и минералов.

8.Разноцветные овощи. Помидоры, брокколи, баклажаны, тыква, морковь, шпинат, болгарский перец, кукуруза - овощи ярких насыщенных цветов содержат большое количество антиоксидантов, восстанавливающих поврежденные клетки.

9.Молоко и йогурт. Молочные продукты богаты протеином и витаминами группы Б - важный компонент роста мозговой ткани, образования нейротрансмиттеров и энзимов.

10.Нежирная говядина. Нежирное мясо – источник железа и цинка, способствующие улучшению когнитивной функции мозга. Употребление нежирного мяса вместе с пищей, богатой витамином С (помидоры, болгарский перец, апельсины, клубника) улучшают усваиваемость железа в организме.

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