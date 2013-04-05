Шоколадное обертывание устраняет целлюлит

Шоколадное обертывание всего тела женщинам надо делать раз в месяц. Шоколад выводит из тела токсины, тонизирует кожу и уменьшает целлюлит. Об этом говорит столичный косметолог Андрей.

Процедура начинается со скраба. Полчаса тело растирают кремом с микрогранулами, который очищает поры. После того намазывают шоколадом и заворачивают в полиэтиленовую пленку на 40 минут.

"Шоколад выводит токсины и лишнюю жидкость из организма, расщепляет жиры и улучшает микроциркуляцию крови. Короче говоря уменьшают целлюлит. Также насыщает тело и организм протеинами и минеральными солями железа, магния, фосфора и кальция", - рассказывает о чудодейственных свойствах шоколада косметолог.

После обертывания мастер делает лимфодренажный массаж всего тела.

"На шоколадную процедуру советую ходить всем женщинам. Ограничения по возрасту нет. Но обычно приходят старшие женщины с лишним весом, которым уже надо жир откачивать. Еще одно - после такой процедуры будете часто бегать в туалет, но это нормально. Это лишняя жидкость выходит из организма", - отметил косметолог.

gazeta.ua