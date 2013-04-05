Что делать при гайморите

Гайморит - это воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи носа. Нарушается отток слизи, что создает благоприятную среду для развития инфекции или нагноения.

Мария Руденко, врач-отоларинголог, называет следующие возможные причины гайморита:

- бактерии, вирусы, грибки

- аллергические факторы

- определенные анатомические особенностях строения носа (деформация носовой перегородки)

- осложнение после гриппа, кори, скарлатины и других инфекционных недугов

- на фоне воспалительных заболеваний зубов (одонтогенный)

Симптомы гайморита

- Чувство давления и напряжения в области пораженной пазухи.

- Головная боль.

- Зубная боль.

- Затрудненное дыхание носом с обильными выделениями из него.

Лечение гайморита

1. Медикаментозно (назначается врачом)

2. С помощью ЯМИК-катетера.

3. Народными средствами:

- Приготовить морковный сок (треть стакана), добавить в него 1 чайную ложку спиртовой настойки прополиса и 0,5 чайной ложки цветочного меда. Полученной смесью пропитать небольшие ватные тампончики и вставлять в нос на 15—20 минут 2—3 раза в день.

- Закапывать в каждую ноздрю по 2—3 капли свежего сока свеклы красной с добавлением меда. Можно ватный тампон намочить в свежем соке и закладывать в нос на 10—15 минут 2 раза в день.

- Растворить 1 чайную ложку меда в 2 столовых ложках теплой кипяченой воды. Взять ватную палочку, намочить ее этим составом и заложить в нос на 20 минут.

- 3 столовые ложки мелко нарезанного лука залить 50 мл теплой кипяченой воды, добавить 0,5 чайной ложки меда, настаивать 30 минут, процедить и закапывать по 2—3 капли в каждую ноздрю 4—5 раз в день.

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