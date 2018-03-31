Как "работает" наследственность
Секрет жизни заключен в нити длиной в метр, а шириной всего в несколько миллиардных миллиметра – ДНК...
Вы знаете историю своего рождения? А историю появления на свет вашей мамы? В ожидании малыша эти сведения могут вам очень пригодиться.
Если у моей мамы были трудные роды, значит ли это, что у меня тоже могут возникнуть проблемы?
Такой вопрос часто задают врачам женщины, ожидающие появления первенца. К сожалению, дать на него однозначный ответ невозможно.
Точнее всего было бы сказать, что по наследству передается предрасположенность к определенному течению беременности и родов – а вот проявится она или нет, зависит от многих обстоятельств.
Весь генный материал мы получаем от родителей в хромосомах в момент зачатия (50% от матери, 50% от отца). Это значит, что вместе с ним нам передаются и внешние признаки, особенности работы внутренних органов и предрасположенность к разным болезням.
Но поскольку распределение генов и их сочетание у каждого человека уникально, «склонность» к тем или иным проблемам можно и не унаследовать.
Например, некоторое своеобразие в течении беременности и родов женщина может получить от матери вместе с особенностями гормональной системы, ведь зачатие, вынашивание и рождение ребенка связано с ней очень тесно.
А иногда из поколения в поколение хорошо прослеживается склонность к стремительным или затяжным родам.
Проявится наследственность или нет, зависит от многих факторов: влияния окружающей среды, условий, в которых протекала беременность, или болезней, осложняющих процесс, – таких, как гипертония или диабет.
Например, женщина, в семье которой есть «традиция» задерживаться с началом родов, может ей и не последовать, если во время беременности переживет сильный стресс или переболеет гриппом. Эти обстоятельства могут, наоборот, заставить ее ребенка появиться на свет раньше срока.
Почему важно знать о своей наследственности?
Благодаря этому врачи, которым предстоит следить за будущей мамой и ее ребенком во время беременности и родов, поймут, к чему готовиться, и смогут вовремя помочь.
Зная о семейной предрасположенности к рождению крупных детей или, наоборот, малышей с небольшим весом, к слишком ранним или поздним родам, доктор сможет предупредить возможные проблемы.
Тем более что сейчас существуют самые разные методы, которые помогают контролировать состояние малыша и его мамы.
Если вы ждете ребенка, постарайтесь выяснить у своей мамы, бабушки и свекрови:
•не было ли в роду наследственных и врожденных болезней (например, болезни Дауна или пороков сердца);
•как проходила беременность и роды, не было ли осложнений (преждевременных родов, токсикоза в начале или на последних месяцах ожидания), прерывания беременности.
Стоит поинтересоваться родственницами и по женской, и по мужской линии. Чем больше родных вы опросите, тем лучше, ведь девочкам особенности организма передаются не только от мамы.
Правда, когда речь идет о бабушках и дедушках, могут появиться трудности, ведь в те времена не проводилось никаких обследований и понять, почему же у прабабушки случился выкидыш, уже невозможно.
Хотя знать об этом все равно полезно, ведь виной тому может быть какая-то серьезная наследственная или врожденная болезнь, которая вполне может проявить себя в следующих поколениях.
Если выяснится, что проблемы были, обращайтесь к генетику и обязательно пройдите обследование. Кстати, по существующим сейчас правилам такая консультация обязательна для всех женщин на сроке до 12 недель беременности.
Чем может помочь будущим родителям врач-генетик?
Он составляет родословную – историю семейных особенностей и болезней, а если супруги в родстве, изучает его степень. На первый взгляд это исследование выглядит просто (квадрат, круг, стрелочки), на деле же все очень серьезно. Родословная – это не только взгляд в прошлое, но и в будущее.
Информация генетика дает возможность рассчитать риск рождения больного малыша, сделать вывод о том, как будет протекать беременность и роды, и на основании этого предложить необходимое обследование. Если в роду есть наследственные проблемы, доктор определит, каким образом они передаются в семье и какова вероятность, что они коснутся будущего малыша.
Как работает наследственность?
Секрет человеческой жизни заключен в нити длиной в метр, а шириной всего в несколько миллиардных миллиметра – ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоте). Смотанная в клубок, она находится в центре ядра каждой клетки в виде 46 хромосом. Они, в свою очередь, содержат 50 000–100 000 генов, которые мы наследуем поровну от обоих родителей.
Каждая хромосома нашего организма имеет пару (всего их 23), за исключением половых хромосом у мужчин (ХY). Если в паре окажутся разные гены, заявить о себе сможет лишь один из них. Тот ген, которому это удастся, – доминантный, а «подавленный» – рецессивный.
Чтобы у ребенка проявился рецессивный наследственный признак, он должен одновременно передаться ему и отцом, и матерью. А доминантный станет явным, даже если достанется малышу от одного из родителей.