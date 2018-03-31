Как "работает" наследственность

Вы зна­е­те ис­то­рию сво­е­го рож­де­ния? А ис­то­рию по­яв­ле­ния на свет ва­шей ма­мы? В ожи­да­нии ма­лы­ша эти све­де­ния мо­гут вам очень при­го­дить­ся.

Если у мо­ей ма­мы бы­ли труд­ные ро­ды, зна­чит ли это, что у ме­ня то­же мо­гут воз­ник­нуть про­бле­мы?

Та­кой во­прос час­то за­да­ют вра­чам жен­щи­ны, ожи­да­ю­щие по­яв­ле­ния пер­вен­ца. К со­жа­ле­нию, дать на не­го од­но­знач­ный от­вет не­воз­мож­но.

Точ­нее все­го бы­ло бы ска­зать, что по на­следст­ву пе­ре­да­ет­ся пред­рас­по­ло­жен­ность к опре­де­лен­но­му те­че­нию бе­ре­мен­нос­ти и ро­дов – а вот про­явит­ся она или нет, за­ви­сит от мно­гих об­сто­я­тельств.

Весь ген­ный ма­те­ри­ал мы по­лу­ча­ем от ро­ди­те­лей в хро­мо­со­мах в мо­мент за­ча­тия (50% от ма­те­ри, 50% от от­ца). Это зна­чит, что вмес­те с ним нам пе­ре­да­ют­ся и внеш­ние при­зна­ки, осо­бен­нос­ти ра­бо­ты внут­рен­них ор­га­нов и пред­рас­по­ло­жен­ность к раз­ным бо­лез­ням.

Но по­сколь­ку рас­пре­де­ле­ние ге­нов и их со­че­та­ние у каж­до­го че­ло­ве­ка уни­каль­но, «склон­ность» к тем или иным про­бле­мам мож­но и не унас­ле­до­вать.

На­при­мер, не­ко­то­рое свое­об­ра­зие в те­че­нии бе­ре­мен­нос­ти и ро­дов жен­щи­на мо­жет по­лу­чить от ма­те­ри вмес­те с осо­бен­нос­тя­ми гор­мо­наль­ной сис­те­мы, ведь за­ча­тие, вы­на­ши­ва­ние и рож­де­ние ре­бен­ка свя­за­но с ней очень тес­но.

А иног­да из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние хо­ро­шо про­сле­жи­ва­ет­ся склон­ность к стре­ми­тель­ным или за­тяж­ным ро­дам.

Про­явит­ся на­следст­вен­ность или нет, за­ви­сит от мно­гих фак­то­ров: вли­я­ния окру­жа­ю­щей сре­ды, усло­вий, в ко­то­рых про­те­ка­ла бе­ре­мен­ность, или бо­лез­ней, ос­лож­ня­ю­щих про­цесс, – та­ких, как ги­пер­то­ния или диа­бет.

На­при­мер, жен­щи­на, в семье ко­то­рой есть «тра­ди­ция» за­дер­жи­вать­ся с на­ча­лом ро­дов, мо­жет ей и не по­сле­до­вать, если во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти пе­ре­жи­вет силь­ный стресс или пе­ре­бо­ле­ет грип­пом. Эти об­сто­я­тельст­ва мо­гут, на­обо­рот, за­ста­вить ее ре­бен­ка по­явить­ся на свет рань­ше сро­ка.

По­че­му важ­но знать о сво­ей на­следст­вен­нос­ти?

Бла­го­да­ря это­му вра­чи, ко­то­рым пред­сто­ит сле­дить за бу­ду­щей ма­мой и ее ре­бен­ком во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти и ро­дов, пой­мут, к че­му го­то­вить­ся, и смо­гут во­вре­мя по­мочь.

Зная о се­мей­ной пред­рас­по­ло­жен­нос­ти к рож­де­нию круп­ных де­тей или, на­обо­рот, ма­лы­шей с не­боль­шим ве­сом, к слиш­ком ран­ним или позд­ним ро­дам, док­тор смо­жет пре­дуп­ре­дить воз­мож­ные про­бле­мы.

Тем бо­лее что сей­час су­щест­ву­ют са­мые раз­ные ме­то­ды, ко­то­рые по­мо­га­ют кон­тро­ли­ро­вать со­сто­я­ние ма­лы­ша и его ма­мы.

Если вы жде­те ре­бен­ка, по­ста­рай­тесь вы­яс­нить у сво­ей ма­мы, ба­буш­ки и свек­ро­ви:

•не бы­ло ли в ро­ду на­следст­вен­ных и врож­ден­ных бо­лез­ней (на­при­мер, бо­лез­ни Дау­на или по­ро­ков серд­ца);

•как про­хо­ди­ла бе­ре­мен­ность и ро­ды, не бы­ло ли ос­лож­не­ний (преж­дев­ре­мен­ных ро­дов, ток­си­ко­за в на­ча­ле или на по­след­них ме­ся­цах ожи­да­ния), пре­ры­ва­ния бе­ре­мен­нос­ти.

Сто­ит по­ин­те­ре­со­вать­ся родст­вен­ни­ца­ми и по жен­ской, и по муж­ской ли­нии. Чем боль­ше род­ных вы опро­си­те, тем луч­ше, ведь де­воч­кам осо­бен­нос­ти ор­га­низ­ма пе­ре­да­ют­ся не толь­ко от ма­мы.

Прав­да, ког­да речь идет о ба­буш­ках и де­душ­ках, мо­гут по­явить­ся труд­нос­ти, ведь в те вре­ме­на не про­во­ди­лось ни­ка­ких об­сле­до­ва­ний и по­нять, по­че­му же у пра­ба­буш­ки слу­чил­ся вы­ки­дыш, уже не­воз­мож­но.

Хо­тя знать об этом все рав­но по­лез­но, ведь ви­ной то­му мо­жет быть ка­кая-то серь­ез­ная на­следст­вен­ная или врож­ден­ная бо­лезнь, ко­то­рая впол­не мо­жет про­явить се­бя в сле­ду­ю­щих по­ко­ле­ни­ях.

Если вы­яс­нит­ся, что про­бле­мы бы­ли, об­ра­щай­тесь к ге­не­ти­ку и обя­за­тель­но прой­ди­те об­сле­до­ва­ние. Кста­ти, по су­щест­ву­ю­щим сей­час пра­ви­лам та­кая кон­суль­та­ция обя­за­тель­на для всех жен­щин на сро­ке до 12 не­дель бе­ре­мен­нос­ти.

Чем мо­жет по­мочь бу­ду­щим ро­ди­те­лям врач-ге­не­тик?

Он со­став­ля­ет ро­до­слов­ную – ис­то­рию се­мей­ных осо­бен­нос­тей и бо­лез­ней, а если суп­ру­ги в родст­ве, изу­ча­ет его сте­пень. На пер­вый взгляд это ис­сле­до­ва­ние вы­гля­дит прос­то (квад­рат, круг, стре­лоч­ки), на де­ле же все очень серь­ез­но. Ро­до­слов­ная – это не толь­ко взгляд в про­ш­лое, но и в бу­ду­щее.

Ин­фор­ма­ция ге­не­ти­ка да­ет воз­мож­ность рас­счи­тать риск рож­де­ния боль­но­го ма­лы­ша, сде­лать вы­вод о том, как бу­дет про­те­кать бе­ре­мен­ность и ро­ды, и на ос­но­ва­нии это­го пред­ло­жить не­об­хо­ди­мое об­сле­до­ва­ние. Если в ро­ду есть на­следст­вен­ные про­бле­мы, док­тор опре­де­лит, ка­ким об­ра­зом они пе­ре­да­ют­ся в семье и ка­ко­ва ве­ро­ят­ность, что они кос­нут­ся бу­ду­ще­го ма­лы­ша.

Как ра­бо­та­ет на­следст­вен­ность?

Сек­рет че­ло­ве­чес­кой жиз­ни за­клю­чен в ни­ти дли­ной в метр, а ши­ри­ной все­го в не­сколь­ко мил­ли­ард­ных мил­ли­мет­ра – ДНК (дез­ок­си­ри­бо­нук­ле­и­но­вой кис­ло­те). Смо­тан­ная в клу­бок, она на­хо­дит­ся в цент­ре яд­ра каж­дой клет­ки в ви­де 46 хро­мо­сом. Они, в свою оче­редь, со­дер­жат 50 000–100 000 ге­нов, ко­то­рые мы на­сле­ду­ем по­ров­ну от обо­их ро­ди­те­лей.

Каж­дая хро­мо­со­ма на­ше­го ор­га­низ­ма име­ет па­ру (все­го их 23), за ис­клю­че­ни­ем по­ло­вых хро­мо­сом у муж­чин (ХY). Если в па­ре ока­жут­ся раз­ные ге­ны, за­явить о се­бе смо­жет лишь один из них. Тот ген, ко­то­ро­му это удаст­ся, – до­ми­нант­ный, а «по­дав­лен­ный» – ре­цес­сив­ный.

Что­бы у ре­бен­ка про­явил­ся ре­цес­сив­ный на­следст­вен­ный при­знак, он дол­жен од­нов­ре­мен­но пе­ре­дать­ся ему и от­цом, и ма­терью. А до­ми­нант­ный ста­нет яв­ным, да­же если до­ста­нет­ся ма­лы­шу от од­но­го из ро­ди­те­лей.

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