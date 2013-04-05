Тыквенная диета
Для такого похудения не нужно себя мучить психологически
Диета рассчитана на 12 дней. Проходит она в три этапа.
Блюда из тыквы едят на протяжении четырех дней. Потом столько же времени перерыв и опять диета. Все очень просто. Для такого похудения не нужно себя мучить психологически.
В первый день надо позавтракать тыквенной кашей без сахара. Можно чайную ложку меда. Затем выпить чай из ромашки.
На обед - тыквенный суп и салат из натертой тыквы и яблок
Ужин - 250 г оладий из тыквы, чай из мяты
Второй день
Завтрак - Тыквенный салат, чай или кофе без сахара
Обед - овощной или тыквенный суп
Ужин - сырые или печеные яблоки, травяной чай
Третий день
Завтрак - Тыквенно-рисовая каша без масла и сахара. Чай
Обед - суп с фрикадельками из нежирного мяса
Ужин - Тыквенный салат с ананасом
Четвертый день
Завтрак - салат из тыквы
Обед - борщ нежирный, запеченный перец
Ужин - запеченная тыква с нежирным сыром.