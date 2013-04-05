Тыквенная диета

Диета рассчитана на 12 дней. Проходит она в три этапа.

Блюда из тыквы едят на протяжении четырех дней. Потом столько же времени перерыв и опять диета. Все очень просто. Для такого похудения не нужно себя мучить психологически.

В первый день надо позавтракать тыквенной кашей без сахара. Можно чайную ложку меда. Затем выпить чай из ромашки.

На обед - тыквенный суп и салат из натертой тыквы и яблок

Ужин - 250 г оладий из тыквы, чай из мяты

Второй день

Завтрак - Тыквенный салат, чай или кофе без сахара

Обед - овощной или тыквенный суп

Ужин - сырые или печеные яблоки, травяной чай

Третий день

Завтрак - Тыквенно-рисовая каша без масла и сахара. Чай

Обед - суп с фрикадельками из нежирного мяса

Ужин - Тыквенный салат с ананасом

Четвертый день

Завтрак - салат из тыквы

Обед - борщ нежирный, запеченный перец

Ужин - запеченная тыква с нежирным сыром.

gazeta.ua