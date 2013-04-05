5 причин пить натощак воду с лимоном
Бодрит лучше кофе...
Оказывается, стакан теплой воды, разбавленной свежевыжатым лимонным соком, способен не только укрепить иммунитет, но и предотвратить возникновение многих заболеваний.
Улучшает работу кишечника
Если вас мучают запоры, попробуйте начинать день со стакана теплой воды, предварительно добавив в воду 1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока и 1 ч. л. меда. Этот напиток улучшит работу ЖКТ всего за несколько дней.
Предотвращает образование камней в печени и почках
Лимонный сок препятствует образованию камней, защищая вас от заболеваний печени и почек на долгие годы.
Бодрит лучше кофе
Удивительно, но факт – такой напиток бодрит и заряжает энергией! Все просто: кофе обезвоживает организм, а вода с лимоном, наоборот, улучшает работу внутренних органов, что, в свою очередь, положительно сказывается на общем самочувствии и настроении.
Очищает кожу
Лимон выводит из организма накопившиеся шлаки и токсины, а витамин С разглаживает мелкие морщинки и предотвращает появление новых.
Улучшает обмен веществ
Лимонный сок – один из самых действенных борцов с жиром и лишними килограммами. Вода с лимонным соком, выпитая натощак, раскручивает метаболизм и помогает организму усваивать пищу.
Если вы решили пить воду с лимонным соком по утрам, рекомендуем вам проконсультироваться с вашим терапевтом или диетологом, чтобы исключить наличие возможных противопоказаний.