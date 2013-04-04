Приняты изменения к закону об экстренной медпомощи

Парламентское большинство приняло в первом чтении проект закона о внесении изменения в статью 14 Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи" относительно бюджетного финансирования (№ 2102).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов, принявших участие в заседании Верховной Рады в здании парламентских комитетов на улице Банковой.

Как говорится в пояснительной записке в проект закона вносятся с целью уточнения формулировки статьи 14 относительно финансового и материально-технического обеспечения системы экстренной медицинской помощи в части определения названия бюджета, из которого должны финансироваться учреждения здравоохранения, оказывающие экстренную медицинскую помощь.

Предложенными в законопроекте изменениями предусматривается, что финансовое обеспечение создания, функционирования и развития системы экстренной медицинской помощи, ее материально-технической базы, другого имущества осуществляется за счет средств государственного бюджета, бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов, бюджетов Киева и Севастополя, средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведения хозяйства, а также добровольных пожертвований физических и юридических лиц, благотворительных организаций и объединений граждан, других не запрещенных законодательством источников.