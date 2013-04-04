Улучшится ли состояние безопасности, гигиены труда?

Парламентское большинство приняло закон об утверждении Общегосударственной социальной программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014-2018 годы (№ 1184).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 230 народных депутатов, которые принимали участие в заседании Верховной Рады в здании парламентских комитетов на Банковой.

Соответствующей программой предусматривается комплексное решение проблем в сфере охраны труда, формирования современной безопасной и здоровой производственной среды, минимизации рисков производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, которое будет способствовать стабильному экономическому развитию и социальной направленности, сохранению и развитию трудового потенциала Украины.

Проблемы в сфере охраны труда предусматривается решить, в частности, путем повышения эффективности государственного управления охраной труда, в том числе путем приведения нормативно-правовой базы в сфере охраны труда в соответствие с современными требованиями и законодательством Евросоюза.

Кроме того, планируется совершенствование системы государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований законодательства по охране труда, оптимизации деятельности структурных подразделений по охране труда центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; усовершенствование государственного управления охраной труда через реформирование государственных органов управления охраной труда.

Также предусмотрено проведение мониторинга разработки, внедрения и функционирования систем управления охраной труда на государственном, отраслевом и региональном уровне, в частности путем применения принципов управления профессиональными и производственными рисками; дерегуляция предпринимательской деятельности путем упрощения разрешительной системы в сфере охраны труда и внедрения декларативного принципа надзора за состоянием охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях.

Ожидается, что выполнение программы позволит, в частности, сформировать современную безопасную и здоровую производственную среду; минимизировать риски производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий на производстве; снизить до 2018 года коэффициент частоты производственного травматизма и коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом к показателям 0,6 и 0,033 соответственно, а также сохранить здоровье и жизнь 850 и 270 работников соответственно.

Прогнозный объем финансирования программы составляет 221,88 млн грн, из них из государственного бюджета - 101,16 млн грн, из Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 120,32 млн грн, другие источники - 0,4 млн. грн.