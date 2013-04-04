В Украину идет значительное похолодание

В середине апреля в Украину придет сильное похолодание с заморозками ночью и довольно низкой температурой днем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова на пресс-конференции в четверг.

"Меня беспокоит больше всего то, что с 11 по 20 апреля мы ожидаем понижение температуры воздуха. Если думать об отоплении, то надо просить, чтобы отопление, по-видимому, еще не выключали, потому что температура воздуха может опускаться до +3-6 днем. Ночные температуры также будут низкими", - сказала она.

По данным В. Мартазиновой, температура воздуха в первой декаде апреля будет преимущественно выше нормы по всей территории страны. При этом в начале месяца возможны сильные осадки на западе и юго-западе Украины. Во второй декаде к обильным осадкам стоит готовиться жителям восточных регионов, а в конце апреля дожди пройдут по всей территории страны.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Александр Вилкул проинформировал, что к новому циклону, который ожидается 3-9 апреля, уже готовы порядка 40 тыс. человек личного состава спасательных служб и военных подразделений, а также 5 тыс. единиц техники. Также укомплектовано 90 пиротехнических бригад по точечному подрыву льда на реках, по всем дорогам страны обеспечен проезд. Подготовлены необходимые мощности для приема талой воды.