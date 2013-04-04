Родителям, воспитавшим больше пяти детей, назначили пенсии

Парламентское большинство приняло закон о внесении изменения в статью 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" относительно назначения пенсии родителям, которые воспитали пятерых и больше детей (№ 1244).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов, принимавших участие в заседании Верховной Рады, которое проходило в здании комитетов парламента на улице Банковой.

Законом предусмотрено, что пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливаются матерям, которые родили пятерых или больше детей и воспитывали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.