Завтра в Украине - дожди

Завтра ночью в Украине, кроме восточных областей, ожидаются дожди, на западе кое-где с мокрым снегом, в северных областях - местами сильный дождь.

Днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье - дожди, на остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных областях ночью на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, на Правобережье с переходом в юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 4-9° тепла, на западе - от 2° мороза до 3° тепла; днем 12-17° тепла, на востоке - 18-22°, в западных и северных областях - 6-11° тепла.

В Киеве и области в пятницу ночью дожди, местами сильные, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью - 4-9° тепла, днем - 6-11°, в Киеве ночью - 6-8° тепла, днем - 9-11°.