ВР отклонила проект об изменении финансирования эксперимента в сфере здравоохранения

Большинство Верховной Рады отклонило проект Закона «О внесении изменения в пункт 12 раздела VІ «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины» о финансировании эксперимента в сфере здравоохранения (№2137).

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты, участвующие в заседании ВР в здании комитетов парламента по улице Банковой, не поддержали ни предложение принять законопроект за основу и в целом, ни предложение направить его в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

В то же время, председатель ВР Владимир Рыбак не назвал число голосовавших депутатов, (голосование на этом заседании происходит путем поднятия рук).

Как говорится в объяснительной записке к законопроекту, в рамках реализации Закона "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве" учреждения здравоохранения, предоставляющие вторичную (специализированную) медицинскую помощь, передаются на финансирование из областных бюджетов. В таких условиях значительно вырос удельный вес расходов областных бюджетов.

Соответственно, для урегулирования вопросов, связанных с финансированием расходов областных бюджетов, участвующих в эксперименте, предлагалось внести изменения в пропорции раздела дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов между уровнями бюджетов в пилотных регионах.

Таким образом, цель законопроекта - урегулирование вопросов, связанных с финансированием расходов областных бюджетов, которые участвуют в эксперименте по реформированию системы здравоохранения и несут дополнительную финансовую нагрузку.

Законопроектом предлагалось предусмотреть разделение средств в следующих пропорциях: не более 25% – для бюджетов городов областного значения и бюджетов районов и не менее 75% – для областных бюджетов.