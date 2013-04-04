Президент посетил Центр детской кардиологии и кардиохирургии

Президент Украины Виктор Янукович ознакомился с деятельностью государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины», который отмечает 10-ю годовщину со дня создания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот центр показал всему миру возможности профессиональных подходов. Результаты, которые достигнуты, - можно с уверенностью сказать, что они одни из лучших в мире. Лучше, чем в Европе, лучше, чем в Америке», - сказал Президент во время посещения медицинского заведения.

В.Янукович отметил, что за десять лет в центре пролечено почти 14 тысяч пациентов с врожденными и приобретенными недостатками сердца, в том числе около 6 тысяч детей в возрасте до одного года. Он также добавил, что это медицинское заведение впервые в мире предложило уникальный метод хирургического лечения новорожденных в первые часы жизни с использованием пуповинной крови.

Глава государства поблагодарил медицинский персонал центра, специалистов за способность достигать своей цели. «Наша цель - сделать людей счастливыми, это значит - здоровыми», - сказал Президент.

Он отметил, что десятилетие создания «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины» является праздником не только для медиков, но и для всех людей, которые получают в нем медицинскую помощь.

В.Янукович пожелал трудовому медицинскому коллективу центра новых свершений в нелегкой, но очень важной работе по сохранению жизни самых маленьких граждан нашего государства.

Директор «Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины» Илья Емец, в свою очередь, поблагодарил главу государства за постоянную поддержку и помощь и системный подход к реформам в медицинской сфере.

*** Государственное учреждение «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины» создан 2 апреля 2003 года в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 6 марта 2003 года №631-ІV «О создании и оснащении в Украине центра кардиохирургии младенцев».

В штатном расписании Центра 2066 работников, из них 411 врачей. В учреждении также работают 50 научных работников.

В двух корпусах Центра функционируют 250 коек (178 стационарных, 72 реанимационные), поликлиника, приемное отделение, 6 кардиохирургических операционных и 3 операционные для проведения кардиологических эндоваскулярных операций и процедур. Заведение имеет отделение радиологии, отделение реабилитации, лабораторное отделение, банк крови, научные отделы и кафедру детской кардиологии.