Что говорят медики о детях-"индиго"?

Эти уди­ви­тель­ные де­ти с са­мо­го ран­не­го воз­рас­та от­ли­ча­ют­ся не­обыч­ны­ми спо­соб­нос­тя­ми. Они очень та­лант­ли­вы, ра­но взрос­ле­ют, во всем ищут суть и свое пред­на­зна­че­ние, кон­так­ти­ру­ют с ины­ми ми­ра­ми и бой­ко отве­ча­ют на во­про­сы о бли­жай­шем бу­ду­щем че­ло­ве­чест­ва.

Де­ти-ин­ди­го не при­зна­ют ни­ка­ких ав­то­ри­те­тов, вклю­чая ро­ди­те­лей, жи­вут ис­клю­чи­тель­но сво­им умом и со стра­ниц жур­на­лов и га­зет учат жить дру­гих.

При этом они со­вер­шен­но не при­ем­лют дис­цип­ли­ны, ка­те­го­ри­чес­ки не хо­тят учить­ся в об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных уч­реж­де­ни­ях, очень пло­хо адап­ти­ру­ют­ся в дет­ском кол­лек­ти­ве, хо­тя со взрос­лы­ми чувст­ву­ют се­бя ком­форт­но, если, ко­неч­но, эти взрос­лые при­зна­ют их уни­каль­ность.

По­ми­мо это­го, де­ти скон­цент­ри­ро­ва­ны на се­бе, об­ла­да­ют очень вы­со­кой са­мо­оцен­кой, ко­то­рая час­то оправ­да­на - не­за­у­ряд­ность и вы­со­кий ин­тел­лект бес­спор­ны.

По­вы­шен­ная чувст­ви­тель­ность, эмо­ци­о­наль­ная ла­биль­ность, по­движ­ность, не­при­ня­тие ру­тин­ных за­да­ний и стрем­ле­ние к твор­чест­ву - они бро­са­ют лю­бой вид де­я­тель­нос­ти, если тот не вы­зы­ва­ет по­ло­жи­тель­ных эмо­ций или при ма­лей­шей не­уда­че.

В об­ще­нии не­по­средст­вен­ны, ред­ко со­блю­да­ют об­щеп­ри­ня­тые пра­ви­ла и стре­мят­ся пе­ре­клю­чить вни­ма­ние на се­бя. Не счи­та­ют нуж­ным объ­яс­нять свои по­ступ­ки. Ак­тив­ны, в боль­шинст­ве слу­ча­ев го­во­рят мно­го и на лю­бые те­мы. Очень час­то об­ла­да­ют сла­бым фи­зи­чес­ким здо­ровь­ем.

Вот та­ков, в об­щих чер­тах, порт­рет де­тей-ин­ди­го, если го­во­рить о су­ти, а не о со­про­вож­да­ю­щем их вос­тор­жен­но-по­чти­тель­ным ан­ту­ра­же.

Не­труд­но за­ме­тить, что вы­ше­пе­ре­чис­лен­ные ка­чест­ва и осо­бен­нос­ти весь­ма на­по­ми­на­ют де­тей с ди­аг­но­зом ММД. За­щи­ща­ясь, по­клон­ни­ки фе­но­ме­на ин­ди­го с сар­каз­мом от­зы­ва­ют­ся о не­ве­жест­вен­ных вра­чах и ту­по­ва­тых пси­хо­ло­гах, ко­то­рые вы­став­ля­ют та­ким за­ме­ча­тель­ным де­тям ди­аг­ноз "де­фи­цит вни­ма­ния с ги­пе­рак­тив­ностью" и глу­шат пси­хо­троп­ны­ми пре­па­ра­та­ми.

Где же ис­ти­на?

Во­об­ще во­прос лю­дях, от­ли­ча­ю­щих­ся от боль­шинст­ва осо­бен­нос­тя­ми по­ве­де­ния и мыш­ле­ния - во­прос слож­ный. Ци­ви­ли­за­цию дви­га­ли впе­ред, раз­ви­ва­ли на­уку, тех­ни­ку и ис­кус­ст­во поч­ти ис­клю­чи­тель­но лич­нос­ти не­ор­ди­нар­ные. Мы зна­ем их, как пра­ви­ло, по ре­зуль­та­там де­я­тель­нос­ти - кни­гам, му­зы­каль­ным про­из­ве­де­ни­ям, на­уч­ным от­кры­ти­ям, изо­бре­те­ни­ям. Ка­ки­ми они бы­ли в по­всед­нев­ной жиз­ни, оста­ет­ся тай­ной, хо­тя на эту те­му и по­яви­лось, в по­след­нее вре­мя, не­ма­ло пуб­ли­ка­ций.

Од­на­ко из­вест­но мне­ние ря­да зна­ме­ни­тых пси­хи­а­тров: та­лант­ли­вый че­ло­век на­ря­ду с не­за­у­ряд­ны­ми спо­соб­нос­тя­ми в опре­де­лен­ных ви­дах де­я­тель­нос­ти име­ет все при­зна­ки пси­хо­па­тии, скло­нен к ал­ко­го­лиз­му и по­ло­вым из­ли­шест­вам. Ко­неч­но, не на всех рас­прост­ра­ня­ет­ся эта ха­рак­те­рис­ти­ка, но в ос­нов­ном - вер­но.

В мас­со­вом со­зна­нии та­лант­ли­вый че­ло­век - чу­дак, склон­ный к экстра­ва­гант­нос­ти, кон­флик­там с окру­жа­ю­щи­ми и власть иму­щи­ми, он упря­мый и не­прак­тич­ный в жи­тей­ском пла­не.

Кон­крет­ные моз­го­вые ме­ха­низ­мы твор­чес­ко­го про­цес­са до сих пор не яс­ны, по­это­му в тол­ко­ва­нии дан­но­го во­про­са мис­ти­ка по­ка дер­жит твер­дые по­зи­ции. Ко­неч­но же, со­всем ско­ро и эта тай­на от­кро­ет­ся че­ло­ве­чест­ву и мы узна­ем, на­при­мер, по­че­му в че­ло­ве­ке та­лант так час­то со­вме­ща­ет­ся с ти­пич­ным ММД или его по­следст­ви­я­ми в ви­де нев­ро­зов. И ка­кое от­но­ше­ние име­ет не­раз­ви­тость в ви­де пре­фрон­таль­ных от­де­лов лоб­ных до­лей и их пло­хое кро­во­с­наб­же­ние к твор­чес­ким спо­соб­нос­тям и ин­тел­лек­ту­аль­ной не­за­у­ряд­нос­ти.

И ку­да про­па­да­ют не­важ­ная па­мять, пло­хая кон­цент­ра­ция, ког­да речь идет о единст­вен­но ин­те­рес­ном твор­чес­ко­му че­ло­ве­ку пред­ме­те - уж в сфе­ре при­ло­же­ния сво­е­го та­лан­та он де­мон­ст­ри­ру­ет и пре­дель­ную кон­цент­ра­цию, и не­за­у­ряд­ную па­мять, и по­ра­жа­ю­щую усид­чи­вость.

Так ле­чить или нет де­тей с при­зна­ка­ми ММД?

Во-пер­вых, да­ле­ко не все де­ти с этим за­бо­ле­ва­ни­ем та­лант­ли­вы. Боль­шинст­во об­ла­да­ют сред­ни­ми спо­соб­нос­тя­ми, а то и ни­же сред­не­го, по­сколь­ку не мо­гут сос­ре­до­то­чить­ся на уче­бе. По­это­му во­вре­мя ока­зан­ная вра­чеб­ная по­мощь при­о­ста­но­вит про­грес­си­ру­ю­щие от­кло­не­ния и по­мо­жет че­ло­ве­ку най­ти се­бя в со­ци­у­ме.

Ина­че его бу­ду­щее не за­вид­но - ре­бе­нок вы­рас­тет и пре­вра­тит­ся в нев­ро­па­та, не су­мев­ше­го най­ти се­бя ни в од­ной об­лас­ти, ти­пич­но­го, бу­дем го­во­рить пря­мо, не­удач­ни­ка, да еще, не до­ве­ди Гос­подь, склон­но­го к ал­ко­го­лиз­му.

Что ка­са­ет­ся де­тей с ММД, име­ю­щих яв­ные твор­чес­кие спо­соб­нос­ти, то, ра­зу­ме­ет­ся, за­ры­вать в зем­лю их та­лант не нуж­но. Но и кор­рек­ти­ро­вать на­ру­ше­ния в ра­бо­те моз­га не­об­хо­ди­мо.

Меж­ду та­лан­том и чу­да­чест­вом не­льзя ста­вить знак ра­венст­ва. Спо­соб­ный че­ло­век дол­жен быть ре­а­ли­зо­ван и как пол­но­цен­ный член об­щест­ва, от­кры­тый и без на­пря­же­ния кон­так­ти­ру­ю­щий с окру­жа­ю­щи­ми людь­ми.

Гар­мо­нич­ное раз­ви­тие лич­нос­ти, в дан­ном слу­чае, не уто­пия. Са­мое не­удач­ное, что мож­но сде­лать - от­ка­зать­ся от об­сле­до­ва­ния и ле­че­ния ре­бен­ка в твер­дом убеж­де­нии, что он у вас осо­бен­ный и к не­му не­льзя под­хо­дить с обыч­ны­ми мер­ка­ми. Так вы вы­рас­ти­те че­ло­ве­ка без на­деж­ды на счаст­ли­вое бу­ду­щее.

Не за­бы­вай­те и о том, что на­ру­ше­ния в ра­бо­те цент­раль­ной нер­в­ной сис­те­мы не­из­беж­но при­во­дят к бо­лез­ням те­ла, а это­го не­льзя до­пус­тить ни в ко­ем слу­чае.

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