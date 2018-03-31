Что говорят медики о детях-"индиго"?
Повышенная чувствительность, эмоциональная лабильность, подвижность, стремление к творчеству...
Эти удивительные дети с самого раннего возраста отличаются необычными способностями. Они очень талантливы, рано взрослеют, во всем ищут суть и свое предназначение, контактируют с иными мирами и бойко отвечают на вопросы о ближайшем будущем человечества.
Дети-индиго не признают никаких авторитетов, включая родителей, живут исключительно своим умом и со страниц журналов и газет учат жить других.
При этом они совершенно не приемлют дисциплины, категорически не хотят учиться в общеобразовательных учреждениях, очень плохо адаптируются в детском коллективе, хотя со взрослыми чувствуют себя комфортно, если, конечно, эти взрослые признают их уникальность.
Помимо этого, дети сконцентрированы на себе, обладают очень высокой самооценкой, которая часто оправдана - незаурядность и высокий интеллект бесспорны.
Повышенная чувствительность, эмоциональная лабильность, подвижность, непринятие рутинных заданий и стремление к творчеству - они бросают любой вид деятельности, если тот не вызывает положительных эмоций или при малейшей неудаче.
В общении непосредственны, редко соблюдают общепринятые правила и стремятся переключить внимание на себя. Не считают нужным объяснять свои поступки. Активны, в большинстве случаев говорят много и на любые темы. Очень часто обладают слабым физическим здоровьем.
Вот таков, в общих чертах, портрет детей-индиго, если говорить о сути, а не о сопровождающем их восторженно-почтительным антураже.
Нетрудно заметить, что вышеперечисленные качества и особенности весьма напоминают детей с диагнозом ММД. Защищаясь, поклонники феномена индиго с сарказмом отзываются о невежественных врачах и туповатых психологах, которые выставляют таким замечательным детям диагноз "дефицит внимания с гиперактивностью" и глушат психотропными препаратами.
Где же истина?
Вообще вопрос людях, отличающихся от большинства особенностями поведения и мышления - вопрос сложный. Цивилизацию двигали вперед, развивали науку, технику и искусство почти исключительно личности неординарные. Мы знаем их, как правило, по результатам деятельности - книгам, музыкальным произведениям, научным открытиям, изобретениям. Какими они были в повседневной жизни, остается тайной, хотя на эту тему и появилось, в последнее время, немало публикаций.
Однако известно мнение ряда знаменитых психиатров: талантливый человек наряду с незаурядными способностями в определенных видах деятельности имеет все признаки психопатии, склонен к алкоголизму и половым излишествам. Конечно, не на всех распространяется эта характеристика, но в основном - верно.
В массовом сознании талантливый человек - чудак, склонный к экстравагантности, конфликтам с окружающими и власть имущими, он упрямый и непрактичный в житейском плане.
Конкретные мозговые механизмы творческого процесса до сих пор не ясны, поэтому в толковании данного вопроса мистика пока держит твердые позиции. Конечно же, совсем скоро и эта тайна откроется человечеству и мы узнаем, например, почему в человеке талант так часто совмещается с типичным ММД или его последствиями в виде неврозов. И какое отношение имеет неразвитость в виде префронтальных отделов лобных долей и их плохое кровоснабжение к творческим способностям и интеллектуальной незаурядности.
И куда пропадают неважная память, плохая концентрация, когда речь идет о единственно интересном творческому человеку предмете - уж в сфере приложения своего таланта он демонстрирует и предельную концентрацию, и незаурядную память, и поражающую усидчивость.
Так лечить или нет детей с признаками ММД?
Во-первых, далеко не все дети с этим заболеванием талантливы. Большинство обладают средними способностями, а то и ниже среднего, поскольку не могут сосредоточиться на учебе. Поэтому вовремя оказанная врачебная помощь приостановит прогрессирующие отклонения и поможет человеку найти себя в социуме.
Иначе его будущее не завидно - ребенок вырастет и превратится в невропата, не сумевшего найти себя ни в одной области, типичного, будем говорить прямо, неудачника, да еще, не доведи Господь, склонного к алкоголизму.
Что касается детей с ММД, имеющих явные творческие способности, то, разумеется, зарывать в землю их талант не нужно. Но и корректировать нарушения в работе мозга необходимо.
Между талантом и чудачеством нельзя ставить знак равенства. Способный человек должен быть реализован и как полноценный член общества, открытый и без напряжения контактирующий с окружающими людьми.
Гармоничное развитие личности, в данном случае, не утопия. Самое неудачное, что можно сделать - отказаться от обследования и лечения ребенка в твердом убеждении, что он у вас особенный и к нему нельзя подходить с обычными мерками. Так вы вырастите человека без надежды на счастливое будущее.
Не забывайте и о том, что нарушения в работе центральной нервной системы неизбежно приводят к болезням тела, а этого нельзя допустить ни в коем случае.