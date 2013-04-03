Янукович требует усилить поддержку инвалидов войны

Президент Украины Виктор Янукович требует усилить государственную поддержку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил на первом заседании Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

"Первое требование - решение центральными и местными органами исполнительной власти всех вопросов, связанных с повышением уровня жизни наших ветеранов", - заявил В.Янукович.

По его словам, господдержка должна коснуться также вдов погибших участников войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, жертв нацизма.

Глава государства подчеркнул, что речь идет, в частности, об обеспечении их высококачественной медицинской помощью, об улучшении жилищных и бытовых условий. "Это наша святая обязанность", - отметил Президент.

Говоря о том, что за последние два года социальные стандарты в отношении ветеранов и участников ВОВ значительно повысились, В.Янукович, тем не менее, назвал это недостаточным.

"Этого недостаточно. Мы должны надлежащим образом отблагодарить наших ветеранов за их самоотверженность, тяжкий труд. Несмотря на какие-либо трудности социально-экономического характера, мы обязаны приложить максимум усилий, чтобы решить их проблемы", - подчеркнул В.Янукович.

Он потребовал от исполнителей этой работы проявления инициативы, творческого подхода и предостерег от затягивания в решении вопросов.