Водителей просят быть внимательными на дорогах
16:28, 03 апреля 2013Страна
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Неблагоприятные погодные условия
ГАИ Украины обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни и призывает быть максимально внимательными и осторожными.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.
В частности, как отмечают в ГАИ, по прогнозу Гидрометцентра, 4 апреля ночью в западных областях, днем в западной половине страны дожди, ночью в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. 5-6 апреля - дожди (в западных областях ночью с мокрым снегом), ночью 5 апреля - в северных областях местами сильный дождь; 5 апреля ночью в восточной части, днем на Правобережье, 6 апреля ночью на востоке и юго-востоке - без осадков.
ГАИ советует водителям во время поездок в условиях недостаточной видимости (сильные дожди, туманы и прочее) соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорости, двигаться с включенным ближним светом фар или с включенными противотуманными фарами.
Также целесообразно отказаться от рискованных маневров, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций, добавили в ГАИ.
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