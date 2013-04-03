Украинцы снова могут посещать Тунис

В связи с определенным улучшением ситуации безопасности в Тунисе, МИД Украины снимает на данное время рекомендации гражданам Украины, обнародованные 8 февраля, воздержаться от любых поездок в эту страну без крайней необходимости.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Вместе с тем, гражданам Украины не рекомендуется посещать места массового скопления людей и осуществлять индивидуальные туристические поездки на значительные расстояния по территории Тунисской Республики вне состава организованных групп, подчеркнули в МИД.