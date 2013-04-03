Алкоголиками в семье становятся через поколение, уверен столичный психолог Алексей Малютин, 30 лет.

"Существует несколько теорий, по которым алкоголизм передается генетически. Это не совсем так, поскольку передается не сама болезнь, а предрасположенность к ней, - рассказывает Алексей, - такую ​​склонность имеют 60-70% детей алкоголиков. Но это вовсе не значит, что они станут пить, когда вырастут. Большую роль в этом играет правильное воспитание. Если у ребенка с детства есть ощущение, что алкоголь - это зло, то последствия в большинстве случаев будут только положительные. Главное - поддерживать у ребенка эту мысль в дальнейшем. "

Но, по словам специалиста, на фоне отвращения к алкоголю у ребенка может сформироваться противоположный стереотип, который тоже будет по-своему отрицательным.

"Становясь свидетелем того, как мать скандалит с мужем-алкоголиком, у ребенка возникает стойкая ненависть к алкоголю. Такое ощущение имеет минимум треть детей. Такая тенденция может иметь негативные последствия. Например, девушка, имея отца-алкоголика, категорически не воспринимает ребят, которые лишь изредка, но все же выпивают. "

По словам врача, это может вызвать проблемы в выборе партнера в будущем. Такие девушки среди приоритетов ставят на первый план "лишь бы алкоголя не употреблял", часто не обращая внимание на преимущества того или иного человека, принимая во внимание только недостатки.

"В этих условиях бывает так, что алкоголизм в семье повторяется через поколение. Но генетика здесь ни к чему. Всему виной атмосфера, которую создают в семье. Парень или девушка, родители которых были алкоголиками, пытаются максимально оградить от алкоголя уже своих детей. Вне всяческих сомнений, так и стоит делать. Но не следует создавать в семье атмосферу "сухого закона", потому что ребенок тогда будет придерживаться лозунга "Правила созданы, чтобы их нарушить". Будучи подростком, ребенок может начать пить не потому, что ему это нравится, а назло родителям. Это - естественная реакция на строгие запреты, которая существует на протяжении веков. "

Психолог советует придерживаться в воспитании детей "золотой середины". Запрещать надо тактично, разъясняя причины.

"Запретами нельзя создавать психологическое давление, не стоит также ругать за содеянное. Эффективно будет действовать обусловленное объяснение. Ведь ребенку важно видеть, что родители его понимают. Если бы так действовали в каждой семье, проблем со злоупотреблением алкоголя среди молодежи было бы гораздо меньше. "

gazeta.ua