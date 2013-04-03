Как правильно выбрать ортопедический матрас

Сон - очень важная часть нашей жизни и необходимо, чтобы в этот момент мы не просто отдыхали, но также оздоравливались. А это напрямую зависит от того, на чем мы спим. Именно по этой причине все большую популярность приобретают ортопедические матрасы, обеспечивающие полное расслабление и пользу нашему позвоночнику.

Но как среди огромного разнообразия на рынке выбрать правильный и действительно ортопедический матрас? Специалисты медицинской клиники "Велес" дали несколько рекоммендаций.

Итак, собираясь приобретать матрас, прежде всего обратите внимание на:

1. Физиологичность.

Комплекция каждого человека уникальна, а тело имеет свои особенности. Точно так же различаются и позы, в которых каждый из нас любит спать. В связи с этим матрасу нужно в любой ситуации принимать анатомичную форму, повторяя все изгибы, при этом на поверхности (как верхней, так и боковых) не должно быть складок, вмятин или бугров.

2. Ортопедический эффект.

Часто бывает так, что заснув в одной позе, мы просыпаемся абсолютно в другой. Действительно, контролировать положение тела, когда вы отдыхаете, практически невозможно, поэтому даже если днем удается следить за осанкой, то ночью положение позвоночника может быть совсем неправильным. Сберечь спину здоровой как раз и поможет качественный ортопедический матрас.

3. Гигиеничность.

При выборе матрацев важно обращать внимание не только на их механические свойства, но и на гигиеничность. Так, некоторые современные изделия пропитываются антиаллергическими и пылеотталкивающими составами.

4. Экологичность.

В идеале нужно приобрести изделие, которое состояло бы из натуральных, природных материалов. На сегодняшний день производители для наполнения берут кокосовую койру или природный латекс, а при производстве наматрасника используют лен или хлопковое полотно.

5. Лечебные свойства матраса.

Если имеется необходимость, то можно заказать матрац с лечебными свойствами. Такое изделие не найти в свободной продаже, поскольку медицинский эффект в каждом случае нужен особый, и следовательно, его необходимо изготавливать по индивидуальным пожеланиям. Такой матрас будет полностью отвечать особенностям строения тела и позвоночника, а также поможет решить проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом.

6. Комфорт.

Современный ортопедический матрац дарит комфорт, решая сразу две проблемы: он позволяет расслабиться во время сна, а также гарантирует физиологичное положение позвоночника.

Кроме того, важно учитывать следующие моменты:

- Вес спящего в кг. При выборе матраса для двух людей, спящих на одном спальном месте, учитывается вес обоих, а также разница в весе между ними.

- Физическая активность человека, то есть образ жизни, который ведет человек в течение дня.

- Детям обычно рекомендуют беспружинные ортопедические матрасы, пожилым людям - мягкие или среднежесткие модели.

- При болях в пояснице нужно выбирать из мягких, хорошо проминающихся и поддерживающих поясницу моделей.

- Людям с проблемами в верхних отделах позвоночника стоит присмотреться к жестким матрасам.

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