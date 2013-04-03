Магнитные бури в апреле значительно активизируются
Будьте осторожны
Магнитные бури в апреле 2013 года по сравнению с мартом значительно активизируются. Будьте осторожны, ведь они могут отрицательно сказываться на состоянии здоровья людей, особенно подверженных сердечнососудистым заболеваниям.
Согласно статистическим данным, около 70% инфарктов и инсультов происходит именно в период магнитных бурь.
Магнитные бури возникают в периоды повышенной солнечной активности и представляют собой мощные изменения в магнитном поле Земли.
Людям, чувствительным к изменениям в магнитном поле Земли, пригодится наш метеопрогноз.
Магнитные бури в апреле 2013 года ожидаются в следующих числах:
9 апреля - с 18:00 до 20:00;
15 апреля - с 13:00 до 17:00;
17 апреля - с 17:00 до 20:00;
19 апреля - с 18:00 до 20:00;
20 апреля - с 01:00 до 04:00;
22 апреля - с 17:00 до 20:00;
25 апреля - с 07:00 до 10:00;
26 апреля - с 18:00 до 21:00.
Как видно из прогноза, магнитные бури в апреле 2013 года приходятся в основном на вторую половину месяца.
Чтобы ваш организм наиболее безболезненно перенес магнитные бури в апреле 2013 года, советуем вам, дорогие читательницы, придерживаться следующих советов:
Старайтесь в дни магнитных бурь ограничить работу, требующую повышенного внимания, сосредоточенности и стрессов.
Если период магнитных бурь у вас сопровождается повышенной раздражительностью, нервозностью и депрессивными состояниями, принимайте успокоительные средства. Например, валериану, пустырник, боярышник, шалфей.
В дни магнитных бурь важно правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, а если вы не придерживаетесь поста - то молочная диета и нежирное мясо. Исключите или минимизируйте прием алкоголя.
Чтобы предупредить обострение хронических заболеваний, соблюдайте рекомендации своего лечащего врача и не забывайте иметь при себе необходимые лекарства.
Если вы ощущаете недомогание в период магнитных бурь, вам настоятельно рекомендуется уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку на организм, больше находиться на свежем воздухе и отдыхать.