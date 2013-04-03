Что нельзя есть на завтрак

Диетологи составили список продуктов, которые вредно есть на пустой желудок или на завтрак.

Так, одним из "вредных" утренних продуктов в этом перечне стал банан. Содержащееся в нем большое количество магния способно нарушить кальциево-магниевый баланс в организме. В итоге, если часто есть бананы по утрам, можно "заработать" себе болезнь сердца.

Не в почете оказались и другие фрукты. Так, апельсины, съеденные натощак, могут спровоцировать гастрит и аллергию, пишет "ПАИ". Употребление хурмы может привести к образованию желудочного камня. Тот же самый эффект создают и помидоры, съеденные на пустой желудок. Сырые овощи вообще не самый лучший вариант для завтрака. Например, огурцы, капуста и паприка вызывают раздражение слизистой желудка. А чеснок может стать причиной гастроспазма. После употребления сладкого картофеля по утрам можно ощутить "тяжесть в желудке".

Многие по утрам едят йогурты, но эти продукты также попали в "черный список". Оказывается, йогурты теряют значительную часть полезных веществ, если употреблять их на пустой желудок. Их рекомендуется есть только спустя два часа после еды либо перед сном - в этом случае они действительно помогают пищеварению.

Конечно, не самая разумная идея есть по утрам копчености или продукты из консервов.

Вредно также по утрам употреблять сахар на пустой желудок - в этом случае не выделяется необходимое количество инсулина, что в итоге может привести к заболеваниям глаз.

Холодные напитки по утрам вредны для женского организма: они способны вызвать сбой в менструальном цикле.

Ранее

Исследователи установили, что завтрак помогает предотвратить возникновение хронических заболеваний, нормализует массу тела и улучшает умственную активность. Диетологи рекомендовали на завтрак есть овсяные хлопья из цельного зерна в сочетании с нежирным молоком. Разрешается употреблять творог, но не в больших количествах.

rg.ru