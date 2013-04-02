Общественность просит Президента помочь людям с аутизмом

Представители организаций, которые занимаются людьми с расстройствами аутического спектра (РАС), обращаются к Президенту Украины с просьбой организовать систему всесторонней, своевременной, планомерной и долговременной помощи лицам с аутизмом на протяжении всей жизни.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Безразличная страна: какие дети не нужны Украине?” председатель правления благотворительной организации «Школа-ступени» для детей с аутизмом, инициатор создания Общественного союза защиты прав людей с РАС Наталия Андреева.

«Мы обращаемся к Президенту и властным структурам с просьбой создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой Государственной программы комплексной помощи людям с расстройствами аутического спектра», - сказала Н.Андреева.

По ее словам, эти вопросы необходимо обсудить на заседании Кабинета министров, провести слушание в Верховной Раде, ее профильных комитетах, а также в министерствах.

В частности, рабочая группа должна уделить внимание такому вопросу как своевременное диагностирование аутизма, обеспечение переобучения психиатров, неврологов, педиатров.

«Это диагностирование должно быть своевременным. Для этого необходимо сообщить каждому педиатру, участковому неврологу и психиатру, как это выглядит, они должны иметь тестовые материалы, которые позволят им отслеживать эти нарушения и ставить своевременный диагноз», - прибавила Н.Андреева.

Кроме того, по ее словам, должна быть создана статистическая база, отражающая реальное количество детей с РАС в Украине.

Координатор сообщества особенных семей «Мы вместе», инициатор фотовыставки «Мы здесь рядом» Ольга Ладная сообщила, что сегодня в 17.00 в Киевском дворце детей и юношества откроется фотовыставка "Мы здесь рядом!" - фотопроект о детях с аутизмом. На открытии фотовыставки будут присутствовать герои фотографий и их родители. На выставке будут размещены информационные плакаты, будет распространяться информация о ранних признаках аутизма.

По словам О.Ладной, в Украине низкий уровень информированности об аутизме и его ранней диагностике.

«У нас диагностируются дети очень поздно, после 4-6 лет, и очень тяжело вести работу по коррекции в таком возрасте, когда уже многое утеряно», - сказала она, прибавив, что во всем мире есть система диагностики таких детей начиная с 18 месяцев.

«Уже доказано, что если с 2 лет ребенка включить в активную фазу коррекции, то он может довольно хорошо адаптироваться к окружающему миру и полноценно жить в обществе», - сообщила О.Ладная.

Н.Андреева, в свою очередь, отметила, что количество детей с расстройствами аутического спектра в Украине ежегодно увеличивается на 30%.

«Если в 70-х годах был один ребенок с таким расстройством на 10 тысяч детей, то на 2 апреля 2013 года - один случай на 50 детей», - сказала Н.Андреева.

Она сообщила, что 22 марта в Киеве состоялось общее собрание при участии представителей благотворительных организаций со всей Украины, оказывающих помощь людям с РАС, родителей детей с аутизмом, представителей организаций, которые занимаются детьми и взрослыми с РАС.

«Мы решили создать организацию под названием «Союз защиты прав лиц с расстройствами спектра аутизма», поскольку права нарушаются на каждом шагу», -сообщила Н.Андреева.

По ее словам, союз будет заниматься вопросами защиты и контроля за соблюдением прав людей с РАС, лоббирования изменений на уровне законодательства и исполнительной власти о создании гибкой системы социальных, образовательных и медицинских услуг для людей с аутизмом.

*** 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма, установленный Генеральной ассамблеей ООН с 2008 года.