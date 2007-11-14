Новая вакцина против СПИДа оказалась неэффективной

Одна из крупнейших американских фармацевтических фирм Merck сообщила о том, что полной неудачей закончилось испытание на людях самой многообещающей вакцины против СПИДа.

Вакцина показала хорошие результаты при экспериментах по защите от СПИДа подопытных приматов – и это беспрецедентный успех. Но эксперимент на людях-добровольцах был прерван после того, как испытуемые, привитые новой вакциной, не только оказались уязвимыми для ВИЧ-инфекции - процент зараженных среди них оказался заметно выше, чем в контрольной группе. В тестировании участвовало более 3 тысяч добровольцев из 15 стран.

Такие результаты настолько пошатнули уверенность специалистов, что Энтони Фаучи, глава Американского национального института инфекционных заболеваний, участвовавшего в работе над вакциной, в своем заявлении призвал ученых и фармацевтические фирмы не ставить крест на поисках вакцины.

Разработка вакцины заняла больше десятилетия. На работы по ее созданию в США затрачено больше 500 миллионов долларов.

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