Есть ли контроль за семьями в США, усыновивших украинских детей?

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко проверил работу Посольства Украины в США по надзору за соблюдением прав усыновленных американцами украинских детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки состоялось совещание по вопросам защиты прав украинских детей, усыновленных американскими семьями. В нем приняли участие Ю.Павленко, посол Украины в США Александр Моцик, генеральный консул Украины в Чикаго Андрей Праведник, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Игорь Сибига, вице-консул по вопросам усыновления детей Генерального консульства Украины в Сан-Франциско Александр Филипенко, а также руководитель Консульского отдела Посольства Украины в США Виталий Попов.

Участники совещания рассмотрели заключения уполномоченного Президента по правам ребенка по результатам проверки деятельности работников консульских учреждений посольства по осуществлению надзора за соблюдением прав украинских детей, усыновленных гражданами США, ознакомлению с личными делами и отчетом ответственных лиц.

«Украина обязана знать о жизни, развитии, судьбе каждого ребенка, усыновленного иностранцами», - заявил Ю.Павленко.

Граждане США больше всего усыновляют детей из Украины. Так, в 2012 году из 806 украинских детей, усыновленных иностранцами, 480 были усыновлены гражданами США. В целом на консульском учете в этой стране состоят 8250 усыновленных детей - граждан Украины, не достигших совершеннолетия.

Особое внимание на совещании было уделено проблеме непредставления или несвоевременного представления усиновителями отчетов об условиях проживания и состоянии здоровья усыновленного ребенка в дипломатические учреждения Украины в США.

В 2012 году из свыше 3 тысяч необходимых отчетов поступило только 44%, в предыдущие годы отчетность была на уровне 25%.

По словам Ю.Павленко, получение объективной информации о реальной ситуации с ребенком, отчет об условиях проживания которого не поступил, является чрезвычайно сложным процессом, обусловленным отличиями в законодательстве США и Украины.

« К сожалению, сегодня полномочия консульского работника в вопросе надзора за соблюдением прав усыновленных детей четко не определены, что не дает в полной мере выполнить законодательно предусмотренную обязанность, особенно во внештатных ситуациях, когда появляется информация об опасности для ребенка в семье, нарушении его прав, изменении местожительства семьи, исключении ребенка из семьи и передаче его под опеку других лиц, переусыновлении ребенка, которое осуществляется с нарушением украинского законодательства судами США», - сказал уполномоченный Президента.

По убеждению Ю.Павленко, ответы на эти вопросы можно получить лишь в тесном сотрудничестве заграничных дипломатических представительств Украины с соответствующими органами государственной власти иностранной страны и социальными службами на местах. «Сегодня стоит задача достичь такого уровня сотрудничества», - отметил он.

В диппредставительстве также обсудили вопрос о реагировании в случае личного обращения детей в посольство или консульство с просьбой возвращения в Украину, своевременной постановке на консульский учет, а также рассмотрели конкретные проблемные ситуации детей.

Особо Ю.Павленко обратил внимание консульских работников на неправомерное отождествление понятий «отчет об условиях проживания и состоянии здоровья усыновленного ребенка» и «надзор за соблюдением прав усыновленных детей». Он отметил, что отчет усиновителей является лишь составляющей процесса надзора за соблюдением прав ребенка, поэтому государственную функцию надзора за правами усыновленных детей нельзя ограничивать только отчетом иностранных усыновителей.

Опыт свидетельствует, что бывают ситуации, когда дети страдают от насилия в семье, а отчеты от родителей при этом поступают своевременно, отметил Ю.Павленко. Для осуществления качественного надзора, чтобы быть уверенными, что ребенок реально проживает в комфортных условиях, представители Украины должны или лично встречаться с ребенком, или получать качественные и содержательные отчеты американских социальных работников, уполномоченных на это местными органами власти США, отметил он.

По результатам проверки уполномоченный Президента обратится к Кабинету министров Украины, министерствам иностранных дел и социальной политики относительно немедленной доработки нормативной базы по вопросам осуществления контроля за соблюдением прав усыновленных детей в части определения конкретного алгоритма действий работника заграничного дипломатического учреждения.

Также Ю.Павленко отметил, что функция государства по надзору за соблюдением прав усыновленных в иностранные семьи детей должна быть обеспечена как кадрово, так и финансово.