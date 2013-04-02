Завтра на западе Украины - дожди

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, ночью - с мокрым снегом, днем в Карпатах - сильный дождь.

На остальной территории - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах западных, северных и Винницкой областей ночью кое-где гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, на севере - до 5° мороза, в южной и восточной части - 4-9° тепла; днем - 10-15°, в Крыму - 15-20°, в западных и северных областях - 4-9° тепла.

В Киеве и области в среду - без осадков. На дорогах ночью кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем - 4-9° тепла, в Киеве ночью - 0-2° мороза, днем - 5-7° тепла.