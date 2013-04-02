Как побороть высокое давление без фармацевтических лекарств

Заведующий кафедрой терапии медакадемии последипломного образования им. Шупика Владимир Гдаль говорит, что высокое давление опаснее низкого.

"Я уже 30 лет лечу людей, и ни разу не видел, чтобы низкое давление давало организму сильные осложнения. Но из-за слабости сосудов кровь по ним течет медленно, от этого органы получают меньше кислорода. От этого при низком давлении бывает слабость, болит голова. Особенно такое случается у молодых женщин, которые устают на работе ", - комментирует врач.

Давление советует измерять трижды в неделю. Минимальный показатель нормы - 100/60. Если меньше, можно выпить черного чая или кофе. Часто гипотоникам нужно спать больше 8-9 часов за ночь.

"Более опасна - гипертония. Она есть у каждого четвертого на планете. От высокого давления бывает инфаркт, инсульт. Есть высокий риск для жизни. Также опасны перепады давления. Они вредят сосудам, изнашивая их стенки. Иногда это даже опаснее гипертонии.

"В течение года несколько раз в неделю имела высокое давление. Работаю учительницей в школе. Часто во время урока начинала болеть голова, а сердце стучало так сильно, будто выскакивало. От этого страдала работа. А по жизни у меня давление ниже нормы - 90 / 60. Подруга говорит, у меня гипертония и гипотония одновременно. Не уверена, есть ли на самом деле такой диагноз ", - говорит киевлянка Диана Васильева, 30 лет.

Чтобы уменьшить давление, по совету врача начала пить отвар из клюквы. 2 стакана размятых ягод кипятила с 250 мл воды и 80 граммами сахара, процеживала. Пила вместо чая трижды в день в течение трех недель.

"Также врач советовал масло льна. Его надо принимать постоянно в течение всей жизни, потому полезно оно и для пищеварения. По столовой ложке масла принимала каждое утро за час до первого приема пищи. Масло держала в холодильнике. Главное - не отходить от курса лечения. Попробовала еще одно средство - жевала размороженные плоды калины, каждый раз как когда повышалось давление. Через несколько недель сильные перепады давления начали проходить. Иногда все же есть головная боль, слабость. Но значительного дискомфорта при этом уже не чувствую. Когда же имела низкое давление, то просто пила кофе. Врачи говорят, народными средствами гипертонию можно вылечить, пока та не перешла во вторую, а тем более в третью стадию".

gazeta.ua