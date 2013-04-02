Есть ли сдвиги в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине?

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко отмечает положительные сдвиги в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, К.Грищенко принял участие в конференции по подведению итогов выполнения программы 6-го раунда «Поддержка с целью профилактики ВИЧ и СПИД, лечения и ухода для наиболее уязвимых слоев населения в Украине» при поддержке Глобального фонда (2007-2012).

Во время своего выступления К.Грищенко отметил, что результаты внедрения Программы свидетельствуют о важных положительных сдвигах нашего государства в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу.

«Достижения на этом направлении уже признало международное сообщество, и украинский опыт предлагается к использованию другими странами. Украина в мире становится не иллюстрацией проблем, а иллюстрацией эффективных решений. Это и является главной оценкой действий правительства, причастных ведомств, общественных организаций, всех тех, кто последние пять лет день за днем воплощал весь комплекс мероприятий программы», - подчеркнул вице-премьер.

По словам К.Грищенко, удалось выстроить эффективный механизм партнерства и межсекторного взаимодействия, что позволяет сегодня говорить о расширении доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке ВИЧ-положительных людей.

«Антиретровирусную терапию получили более 11 тысяч ВИЧ-положительных людей, услугами по профилактике охвачено более 700 тысяч представителей групп повышенного риска относительно инфицирования ВИЧ. Около 41% ВИЧ‑инфицированных граждан, которые живут с ВИЧ и находятся под медицинским наблюдением в заведениях здравоохранения, получили услуги по уходу и поддержке. Самое главное – уже в этом году мы констатируем первые признаки стабилизации заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Украине. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции снижено на 1,6%, наблюдается тенденция к уменьшению частицы новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи, сокращается интенсивность эпидемического процесса ВИЧ-инфекции», - отметил вице-премьер.

Кроме того, К.Грищенко очертил главные задания, которые лежат в основе проекта Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы. Среди них, по словам вице-премьер-министра, расширение доступа к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и сопутствующих заболеваний, интеграция специализированных услуг на все уровни медицинской помощи, преодоление дискриминационных проявлений к ВИЧ-инфицированным гражданам.

Вице-премьер выразил убеждение, что для эффективного влияния на эпидемию все усилия государственных структур и общественных организаций, которые работают в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, должны быть мобилизованы вокруг единой государственной политики.

В этом контексте он отдельно поблагодарил общественные организации, которые стали участниками программы 6-го раунда, и призвал активно участвовать в последующих проектах с участием международных фондов. «В отличие от многих других представителей третьего сектора, общественные объединения, которые помогают бороться с этими эпидемиями, не словом, а делом доказали свою жизнеспособность и пользу для общества», - подчеркнул вице-премьер.