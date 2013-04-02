Для первого в Украине детского хосписа собрано 800 тыс грн

В Ивано-Франковской области для создания первого в Украине детского хосписа уже собрали более 800 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман Мельник.

Как отметил Р.Мельник, половину средств собрали коллективы медицинских учреждений Прикарпатья.

Р.Мельник подчеркнул, что телемарафон лишь дал старт для сбора средств, а не финиш». Он акцентировал внимание на том, что в области нуждаются в такой помощи 300 детей.

При этом он привел в качестве примера самого щедрого благотворителя, который перечислил более 48 тыс. грн. и подписался инициалами «Р.Б.».

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Украине в хосписной помощи нуждаются 1,5 млн детей.

Справка УНИАН. 21 марта на областном телевидении «Галичина» проходил телемарафон «Жить и верить»‚ в котором приняли участие довольно много известных прикарпатцев, представителей медицинской сферы, научной, творческой интеллигенции, бизнеса. Сбор средств продолжается.