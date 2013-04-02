В Украине — около 2 тысяч детей с аутизмом.

Об этом сегодня - во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - сообщила председатель профильного Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

“В прошлом году в Украине насчитывалось 2010 детей больных расстройствами психики из спектра аутизма. К сожалению, это не полные данные, поскольку отражают лишь число заболевших детей в возрасте от 3 до 16 лет», - сказала Т.Бахтеева.



«Нам хорошо известно, что семьи, в которых воспитываются дети больные аутизмом и другими психическими расстройствами, имеют серьезные финансовые трудности. Как правило, одному из родителей приходится бросать работу и постоянно ухаживать за больным ребенком – естественно, бюджет семьи постоянно ощущает эту финансовую брешь. В украинских реалиях заниматься с ребенком-аутистом в семьях с низким доходом достаточно сложно, ведь, такому ребенку нужно не только медикаментозное обеспечение, но и психолог, и логопед, дефектолог, лечебная физкультура, занятия по интеллектуальному развитию. Считается, что на 10 тысяч детей приходится 5-10 больных аутизмом, соответственно нужно необходимое количество специалистов», - отметила Т.Бахтеева.

По ее словам, есть также и проблема, связана с дискриминацией, надругательствами, изоляцией, которым все еще подвергаются аутисты и их близкие.

«Подобные вопиющие факты недопустимы в цивилизованном обществе. И мы должны в Украине всесторонне стремиться к внедрению в сознание наших граждан категорического отрицания подобных явлений. Поэтому сегодня среди неотложных задач – максимальное распространение среди наших сограждан информации о том, каким образом можно улучшить качество жизни страдающих от аутизма лиц, как помочь им максимально интегрироваться в общество. В Конвенции о правах инвалидов отмечено, люди, страдающие аутизмом, являются полноправными гражданами и должны пользоваться всеми правами человека и основными свободами», - сказала Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что впервые за все время независимости Украины в государственном бюджете Украины в 2013 году предусмотрены средства в размере 10 млн. грн. на закупку лекарственных средств для лечения детей больных аутизмом.

“Закупка этих лекарств осуществляется в рамках Общегосударственной программы «Реализация Конвенции ООН о правах ребенка на период до 2016 года». В рамках существующих проблем, безусловно, предусмотренных средств недостаточно, но, с улучшением общей экономической ситуации в стране и возможностей бюджета, их размер будет увеличиваться», - отметила Т.Бахтеева.