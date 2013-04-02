Пять продуктов-помощников от весеннего авитаминоза

Хотя весна никак не хочет приходить в Украину, весенний авитаминоз напомнил о себе очень даже вовремя. Диетологи советуют бороться с ним десятками разных продуктов - создается такое впечатление, что получить правильную дозу витаминов можно только если есть целый день без передышки. А как же диета и новые обтягивающие джинсы? Tochka.net выбрала такие продукты, в которых содержится большое количество сразу нескольких витаминов и микроэлементов, а калорий немного.

Темно-зеленые овощи. О каком бы из основных витаминов ты не читала, в списке лучших источников наверняка найдешь именно темно-зеленые овощи. Например, брокколи - среди лидеров по содержанию витаминов А, С (особенно важно именно весной), фолиевой кислоты. Обрати внимание: при варке большинство полезных веществ из брокколи разрушаются, а вот приготовление на пару или в микроволновой печи существенным образом на количество витаминов не влияют.

Еще один из рода темно-зеленых - шпинат. Фолиева кислота, витамины Е, D и К, кальций, магний, железо - все в этих обычных листьях. Лучше всего использовать шпинат для зеленых салатов (причем не резать, а рвать руками) или на крайний случай - быстро протушить на горячей сковороде и сразу после жарки опустить в ледяную воду, чтобы остановить приготовление.

Растительные масла. Шершавая кожа рук и шелушения на лице - частые весенние неприятности, вызванные дефицитом витамина Е. Не забывай добавлять растительные масла в салатную заправку, в каши вместо масла, даже в суп, если он приготовлен на овощном бульоне. Подойдут подсолнечное, оливковое, ореховое, кунжутное масла. А пара столовых ложек льняного масла помогут еще и получить дневную норму омега-з кислот.

Кефир или йогурт. Натуральные кисломолочные продукты низкокалорийны, содержат кальций, витамин В2, фосфор, калий и йод. А если ты не любишь вкус чистого кефира и йогурта, попробуй сделать с ними смузи. С молочными продуктами отлично работают банан, финики, орехи и даже яблоки.

Бобовые. Фасоль, нут, чечевица, горох - эти продукты подпитают организм фолиевой кислотой, тиамином, железом, магнием и калием. Существенных преимуществ бобовых перед другими продуктами сразу два. Во-первых, в них содержится много белка, которого не хватает в рационе большинства людей. Во-вторых, для хранения бобовых не нужны химикаты или заморозка, так что даже в конце зимы они представляют собой чистый натуральный продукт.

Лосось. Мы не призываем лакомиться красной рыбой каждый день, ведь она достаточно жирная. Тем не менее, период весеннего авитаминоза - как раз то время, когда стоит ее себя позволять почаще. В лососе, кроме известной тебе полиненасыщенной омега-3 жирной кислоты, содержится сразу несколько витаминов группы В, витамины Е и D, а также калий.

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