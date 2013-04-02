Как сделать ногти здоровыми и ухоженными

Красивые, здоровые и ухоженные ногти очень влияют на привлекательность наших рук. И наоборот - неопрятные ногти лично меня бы заставил стыдливо спрятать руки за спину.

В демисезонный период, когда весь организм отчаянно ждет весну, ногти - не исключение. И чтобы помочь им быстрее и безболезненнее пережить "кризис", мастера медицинского маникюра и дерматологи клиники рекомендуют регулярно укреплять ногти и заботиться о них:

- Ежедневно наносить питательный крем на руки.

- Ежедневно использовать масло для кутикулы - оно способствует росту и укреплению ногтей.

- Делать ванночки и маски для ногтей каждую неделю:

1. Ванночка с солью (морской или поваренной).

На 2 стакана тёплой воды берём 1 столовую ложку соли. Держать руки в солевом растворе 15-20 минут. Вынуть руки, протереть полотенцем и смазать питательным кремом.

2. Ванночка с маслом.

В тёплое растительное масло добавляем 5 капель лимонного сока и 3 капли йода. Или смешивается растительное масло с яблочным уксусом в равных пропорциях. Держать руки в ванночке в течение 10 минут.

3. Маска с соком лимона.

Делается смесь из 1 столовой ложки лимонного сока и 1 чайной ложки соли. Смесь втираем в ногти, смываем через 20 минут. Руки вытираем насухо и смазываем питательным кремом. Если на руках есть ранки и трещины , то такую процедуру делать не рекомендуется.

4. Маска с красным перцем.

Пол чайной ложки красного молотого перца смешать с небольшим количеством питательного крема. Готовую смесь разогреваем на водяной бане и наносим толстым слоем на ногти. Смываем через 15-20 минут.

- Обязательно делать всю домашнюю работу в хозяйственных перчатках.

- Не использовать ножницы для стрижки ногтей (в домашних условиях их вообще лучше спиливать).

- Подпиливать ногти строго в одном направлении и использовать для этого правильную пилку с зарнистостью 180-240 грит.

- Питаться сбалансировано и обязательно получать достаточное количество кальция.

- Регулярно делать маникюр в салоне.

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