В Крыму в этом сезоне откроют 573 пляжа
09:00, 02 апреля 2013Страна
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На 15 больше, чем в 2012 году
В Крыму в нынешнем курортном сезоне планируют открыть 573 пляжа - на 15 больше, чем в 2012 году.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.
В частности, к открытию готовятся 82 лечебных пляжа, 224 - оздоровительных, 66 - детских и 201 - общего назначения.
"В этом году мы проведем обследование крымских пляжей, в том числе тех, которые находятся за пределами населенных пунктов и пользуются популярностью у неорганизованных туристов", - отметил глава курортного ведомства республики Александр Лиев.
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