В Крыму в этом сезоне откроют 573 пляжа

В Крыму в нынешнем курортном сезоне планируют открыть 573 пляжа - на 15 больше, чем в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

В частности, к открытию готовятся 82 лечебных пляжа, 224 - оздоровительных, 66 - детских и 201 - общего назначения.

"В этом году мы проведем обследование крымских пляжей, в том числе тех, которые находятся за пределами населенных пунктов и пользуются популярностью у неорганизованных туристов", - отметил глава курортного ведомства республики Александр Лиев.