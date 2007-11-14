Ученым запретят клонировать человека

Согласно прогнозам американских и итальянских генетиков, в ближайшие два года клонирование человека станет не только реальным, но и неизбежным. В свою очередь эксперты ООН считают, что необходимо наложить мораторий на клонирование до выработки международной конвенции.

При этом эксперты сообщают, что клон человека может появиться раньше, нежели мировое сообщество успеет выработать законодательные рамки. "Поэтому мы считаем, что в нынешних условиях надо ввести временный мораторий на все научные разработки, связанные с клонированием человека", – сказала доктор Чамундисвари Куппусвами.

Документ, выработанный для лидеров наций, был обнародован как раз в тот день, когда группа американских ученых впервые смогла создать десятки жизнеспособных клонированных эмбрионов из тканей взрослого примата – 10-летнего самца макака-резус. Новый метод обещает повысить эффективность превращения человеческих яйцеклеток в клонированные эмбрионы.

"Мы призываем государства вернуться к проблеме законодательных рамок клонирования, которые должны быть приняты под эгидой ООН. Нациям предстоит сделать выбор между полным запретом на разработки, касающиеся клонирования человека, или ограничить сферу терапевтическим клонированием-воссозданием отдельных органов человека. В противном случае нам придется скоро принимать конвенцию о защите прав клонов", – сказала доктор Куппусвами.

Например, Ватикан уже выступил против эксперимента над человеком на уровне клетки. При этом использование эмбриона в терапевтических целях вызывает неприятие у многих этносов и групп, так как человеческий эмбрион и человеческая клетка уже сами по себе являются носителями жизни.

В Канаде, например, попытка искусственной репродукции человека будет наказана тюремным заключением на срок до десяти лет и штрафом до полумиллиона канадских долларов. Швеция и Швейцария уже наложили запрет на клонирование. Такую же меру ввел вначале и Китай, однако затем разрешил научные исследования по терапевтическому клонированию. Франция в виде исключения разрешила исследования на уровне клеток эмбриона.

"Если нации могут прийти к компромиссу по поводу полного запрета на клонирование человека, то вопрос чисто научных исследований остается весьма спорным и противоречивым", – добавила доктор.

Многие страны пытаются отстоять право на свободу научных разработок по клонированию, ссылаясь на то, что делают это исключительно в интересах человечества. При этом клоны способны избавить людей от многих генетических заболеваний, наладить индустрию трансплантантов, в то время как сотни тысяч людей в мире страдают от лимита донорских органов.

Напомним, что в 2005 г. была принята Декларация ООН по Клонированию Человека, в поддержку которой проголосовали 85 государств из 192. 50 государств ввели на национальном уровне запрет на клонирование человека, производство же клонов не регламентировано ни в одной стране.

Первый в мире клон-овечка по имени Долли появилась на свет 9 лет назад и прожила в два раза меньше обычной овцы. После клонирования ученые пришли к выводу, что природу обмануть не удалось, и генетический возраст Долли при рождении уже был равен возрасту шестилетнего донора.

lenta.ru