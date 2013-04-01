Завтра в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 апреля в восточных, центральных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму местами дождь, преимущественно небольшой, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северных и западных областей местами гололедица. Ветер северо-западный (на востоке юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и местами в Винницкой области ночью 0-5° мороза, на западе местами до 7° мороза, днем 4-9° тепла; в центральных областях ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области завтра без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В столице также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.